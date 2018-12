Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Seit Oktober 2016 beschäftigt den Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" mit den Verbandspartnern Edingen-Neckarhausen, Mannheim und Heidelberg das Thema TFA: Damals hatte das Regierungspräsidium erstmalig die Information herausgegeben, dass mit Trifluoracetat ein "unerwünschter Stoff" in den Neckar gelangt sei.

Weil die Werte in Edingen-Neckarhausen teilweise über dem Wert lagen, der Maßnahmen erforderlich machte, stand die Überlegung im Raum, nur noch Wasser vom Verbandspartner Mannheim zu beziehen. Rund 70.000 Euro Planungskosten hat der Verband bislang investiert, um in der Fred-Joachim-Schoeps-Straße eine Druckerhöhung zu installieren. Weitere rund 735.000 Euro an Kosten drohten in diesem Zusammenhang, und der Wasserpreis stieg um zehn Cent auf 35 Cent pro Liter.

Nach einem Runden Tisch in Heidelberg mit Vertretern des Regierungspräsidiums, erhöhte das Umweltbundesamt (UBA) den Maßnahmenwert zunächst von zehn auf 30 Mikrogramm TFA pro Liter. Für Edingen-Neckarhausen bedeutete das Entwarnung, denn die Werte blieben darunter und sanken weiterhin, nicht zuletzt durch die drastische Reduzierung der Einleitung seitens der Firma Solvay aus Bad Wimpfen.

"Wir bewegen uns langsam Richtung zehn Mikrogramm", sagte Bürgermeister Simon Michler in der jährlichen Verbandsversammlung im Schloss Neckarhausen. Ausreißer, wie zuletzt im November, entsprächen nicht der Grundtendenz, sagte Jochen Ries von der MVV Mannheim. Dennoch ist der Verband gefordert, ein Konzept zu erstellen, wie seine Trinkwasserversorgung aufrecht erhalten kann, wenn andere unerwünschte Stoffe in den Neckar gelangen. Das Regierungspräsidium fordert ein Gesamtkonzept.

Die Verbandsversammlung um den auf drei Jahre wiedergewählten Vorsitzenden Michler beschloss nun folgendes: In den Wirtschaftsplan 2019 ist vorsorglich eine Kreditaufnahme von einer Million Euro eingestellt. Davon entfallen allein 150.000 Euro auf die Erteilung der benötigten wasserrechtlichen Erlaubnis. Weitere 850.000 Euro sind für den möglichen Bau einer Druckerhöhungsanlage und die Netzanbindung an die MVV geplant. Bis zum späten Frühjahr will der Verband offene Fragen nach Kosten und Alternativen prüfen lassen, um danach in einer Sondersitzung des Verbands endgültig über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Vonseiten der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH gab es Signale, den Wasserversorgungsverband weiterhin zu unterstützen. Wie das aussehen kann, ist allerdings noch offen. Derzeit sei die Stadt in einer "vertieften Prüfung der eigenen Trinkwasserstruktur", erklärte Markus Morlock, Leiter Anlagenservice. Dazu gebe es noch keine finalen Ergebnisse. Fakt ist, dass die Stadt Heidelberg gegen das Unternehmen Solvay nach dem Verursacherprinzip klagt.

Edingen-Neckarhausen wartet hier noch die Ergebnisse aus einer im Februar 2018 angelaufenen Tierversuchsreihe ab. Bis Mitte 2019 will das UBA seine Toxitätsbewertung zur Auswirkung von TFA auf Zellstrukturen abgeschlossen haben und dann einen verbindlichen Leitwert festsetzen. "Diesen neuen Wert warten wir noch ab", sagte Michler.

Haushaltstechnische Erläuterungen gab Verbandsrechner Arno Kaiser: 2017 sei das Jahr gewesen, in dem zum ersten Mal seit Gründung des Verbands im Jahr 1908 keiner der Verbandspartner mehr Wasser abgenommen habe. Das wirkt sich auf die Fördermengen und die Kosten aus. Heidelberg hatte seinen Wasserbezug von zuletzt rund 680.000 Kubikmeter jährlich wegen der höheren TFA-Werte in Edingen-Neckarhausen ab 2017 eingestellt. Edingen-Neckarhausen förderte 2017 rund 968.000 Kubikmeter Wasser.

Im kommenden Jahr wird außerdem die Sanierung der Schächte weiter vorangetrieben. Hier investierte der Verband rund 400.000 Euro in 13 Jahren. Weitere Investitionen betreffen das Betriebsgebäude und eine Dachsanierung im Pumpwerk I. Kaiser teilte ferner mit, dass der Wasserpfennig, den das Land Baden-Württemberg erhebt, von 8,1 Cent auf zehn Cent gestiegen sei.