Edingen-Neckarhausen. (krs) Seit dem 7. Juli gilt nun der in Edingen-Neckarhausen stark kritisierte Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim. Vor der Verbandsversammlung im März kündigten die Linke, die Offene Grüne Liste (OGL) und die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) an, eine Klage gegen den Plan zu erwägen. Hintergrund war, dass die Vorlage des Flächennutzungsplans für das Mittelgewann 7,5 Hektar potenzielle Entwicklungsfläche für Wohnbau vorsah. Dies hatte der Gemeinderat zwar zuerst so vorgeschlagen, nach der Kommunalwahl jedoch wieder verworfen und stattdessen 4,2 Hektar gewünscht. Die Verbandsversammlung stimmte der Vorlage mit 7,5 Hektar zu, nun ist der Plan gültig.

Und was ist aus den Klageüberlegungen geworden? "Ich denke, das Thema ist gegessen mittlerweile", sagt Gemeinderat Edgar Wunder (Die Linke) auf Anfrage der RNZ. Die Linke habe ohnehin nicht klagen wollen. Noch im Februar wies Wunder darauf hin, dass seines Erachtens ein rechtlicher Formfehler vorliegt, und sich Kläger finden würden. Dass es zu einer Bebauung des Mittelgewanns kommt, hält Wunder nun nicht für wahrscheinlich. "Selbst wenn sich die Zusammensetzung im Gemeinderat ändern sollte, die Stimmung in der Bevölkerung wird sich nicht ändern." Deswegen sei eine Klage aus seiner Sicht nun nicht mehr notwendig. "Ein Flächennutzungsplan sagt nur, was könnte – nicht, was muss."

Hintergrund Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim ist ein Zusammenschluss aus 16 Gemeinden (von Hirschberg im Norden bis Nußloch im Süden) und den Oberzentren Heidelberg und Mannheim zur Flächennutzungsplanung. Das Gremium beschließt die Pläne, die zum Beispiel beinhalten, wo Wohn- oder Gewerbegebiete von einer Kommune ausgewiesen werden [+] Lesen Sie mehr Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim ist ein Zusammenschluss aus 16 Gemeinden (von Hirschberg im Norden bis Nußloch im Süden) und den Oberzentren Heidelberg und Mannheim zur Flächennutzungsplanung. Das Gremium beschließt die Pläne, die zum Beispiel beinhalten, wo Wohn- oder Gewerbegebiete von einer Kommune ausgewiesen werden dürfen. Diese Pläne beinhalten jedoch keine Pflicht, dort auch zu bauen; sie legen nur fest, wo potenziell gebaut werden könnte. Der Nachbarschaftsverband fungiert als Schnittstelle zwischen den Kommunen und der Regional- und Landesplanung. Seine Aufgabe ist es, eine zukunftsfähige Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur sicherzustellen. Dafür übernimmt er die Flächennutzungsplanung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Auch die Landschaftsplanung, mit der die Ziele des Naturschutzes konkretisiert werden, fällt in den Aufgabenbereich des Nachbarschaftsverbandes. krs

Beim Nabu sieht es anders aus. "Die rechtlichen Schritte sind noch im Denken", sagt Gemeinderat Thomas Hoffmann (OGL). Er ist auch Vorstandsmitglied der Nabu-Ortsgruppe. "Der Flächennutzungsplan tut ja schon weh, wenn man ans Mittelgewann denkt", meint er. Er hält es für bedenklich, "einen gut überlegten Einwand der Gemeinde einfach wegzubügeln." Die Grundabwägung sei fehlerhaft. Daher bestehe die Überlegung, dass der Nabu-Landesverband klage. Das brauche es aber noch Gespräche. "Einerseits geht es mir um den Verfahrensfehler, andererseits finde ich es inhaltlich falsch, den Willen und die Einwände der Gemeinde zu übergehen", sagt Hoffmann. Zeitdruck besteht laut Hoffmann nicht, er geht davon aus, dass noch ein Jahr lang Klage erhoben werden kann. Klar sei nur: "Beruhigt hat sich die Lage nicht."

Pascal Tholé vom Nachbarschaftsverband betont: "Wir haben dem Widerspruchsführer Gespräche angeboten." Auch er sagt, dass es noch Zeit hat, gegen den Plan vorzugehen, und man somit auch Gespräche führen kann. Der Plan ermögliche außerdem, das Mittelgewann als Grünfläche auszuweisen. "Damit wäre es noch besser geschützt als jetzt."