Schwäbisch Hall. (krs/cab) Der Bürgermeister der Doppelgemeinde Edingen-Neckarhausen, Simon Michler (Foto: Pilz), musste sich bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall am Sonntag mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Deutlich abgeschlagen landete der CDU-Politiker vom Neckar mit 21,6 Prozent der Stimmen hinter Daniel Bullinger (FDP), dem amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Oberrot im Kreis Schwäbisch Hall. Dieser verpasste zwar mit 42,4 Prozent die absolute Mehrheit, gilt aber als Favorit für den zweiten Wahlgang am 18. Juli.

Mit 46,4 Prozent war die Wahlbeteiligung gering. Insgesamt waren sieben Kandidaten für die Nachfolge von OB Hermann-Josef Pilgrim angetreten, der seit 1997 im Amt ist und nicht mehr zur Wahl stand.

In den Gemeinderatsfraktionen von Edingen-Neckarhausen stieß das Votum auf ein geteiltes Echo. Während die CDU von einem "beachtlichen Wahlergebnis" sprach, werteten die Grünen Michlers Resultat als "deutliches Signal". Michler sei abgeschlagen. Wenige Chancen im zweiten Wahlgang rechnet ihm auch die Fraktion von FDP, Freien Wählern und Unabhängiger Bürgerliste zu.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 09.38 Uhr

