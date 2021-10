Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Corona ist noch nicht weg", sagt Silke Hartmann vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Das spürt zurzeit vor allem Edingen-Neckarhausen. Seit vergangenem Samstag etwa schießen die Infektionszahlen in der Doppelgemeinde in die Höhe. Mit 87 aktiven Fällen (Stand Freitagnachmittag) sind in der 14.000-Einwohner-Gemeinde mehr Menschen an Covid-19 erkrankt als in Heidelberg. Dort sind es derzeit 85 bei knapp 159.000 Einwohnern.

Bürgermeister Simon Michler hat am Freitagmittag bereits Konsequenzen aus dem rasanten Anstieg gezogen: "Aufgrund der dynamischen, diffusen Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Edingen-Neckarhausen sehen wir uns leider gezwungen, unsere öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde für dieses Wochenende abzusagen", heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisters an Presse und Vereine. Die Absage betrifft die Vernissage der Ausstellung "Grafik und Design – Karl Bertsch" sowie die Stolpersteinverlegung und Einweihung des Julius-Helmstädter-Ufers. "Wir werden das aber nachholen", betont Michler. "Für uns wäre es aktuell unverantwortlich, unsere Veranstaltungen durchzuziehen, auch wenn die Rechtslage es zulassen würde." Am Montag werde die Gemeinde noch einmal beraten, wie es weitergeht. Die Sitzung des Gemeinderats am kommenden Mittwoch soll, Stand Freitagnachmittag, stattfinden, "sehr wahrscheinlich aber nicht wie geplant im Bürgersaal".

"Es gibt Cluster", bestätigt Hartmann auf Anfrage der RNZ. Viel mehr will sie dazu nicht sagen, argumentiert mit Datenschutz. "Es sind verschiedene Familien betroffen, da sind teilweise alle, also Eltern wie Kinder, infiziert", sagt sie. Die Kinder kennen sich, sie könnten ein Teil des Verbreitungswegs sein, "aber die Ursachenforschung und Kontaktnachverfolgung läuft noch", betont Hartmann. "Erste Fallhäufungen traten am 9. Oktober auf", sagt sie. Das waren elf Neuinfektionen.

Am Sonntag, 10. Oktober, waren es zwölf Neuinfektionen. "In den letzten drei Tagen gab es jeweils 13, 16 und 16 neue Fälle", führt sie aus. "Die Zahlen sind Tag für Tag hochgegangen", schildert ebenso der Bürgermeister. Mehr als 50 Infizierte habe es in der Doppelgemeinde bisher nie gegeben. "Nicht einmal im vergangenen Winter", sagt Michler. Laut dem Bürgermeister kommen die Infektionen "aus verschiedenen Richtungen von Familien".

Lange war die Lage nachvollziehbar, jetzt sei sie es nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die Zahlen am kommenden Montag und Dienstag noch einmal steigen, schätzt er. Michler geht auch davon aus, dass es eine Dunkelziffer gibt. Und er berichtet von Impfdurchbrüchen. "Wir kriegen ja die Listen vom Gesundheitsamt", schildert er. "Da sind auch Leute dabei, die man kennt, und von denen man weiß, dass sie eigentlich vollständig geimpft sind."

"Inzwischen spiegelt sich das Infektionsgeschehen auch an den Schulen." Betroffen seien vor allem zwei Klassen an der Pestalozzi-Grundschule. Die Schulleitung wollte sich gegenüber der RNZ nicht zu dem Thema äußern. Die scheidende Elternbeiratsvorsitzende Anja Kauschke war dagegen bereit zu einem Gespräch. "Natürlich beunruhigt mich das Infektionsgeschehen als Elternteil", sagt sie. "Aber ich habe keine Bedenken, mein Kind in die Schule zu schicken."

Die Pestalozzi-Schule habe alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, lobt sie. Demnach werden die Klassengruppen nicht mehr gemischt, die AGs am Nachmittag sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Im Unterricht würden Masken getragen, und dreimal wöchentlich würden die Kinder getestet. Erste positive Testergebnisse gab es demnach schon in der vergangenen Woche. "Die Schule hat sofort reagiert." Verständnis für Eltern, die gegen die Masken im Unterricht sind, hat sie vor allem bei den derzeitigen Fallzahlen nicht. "Es geht darum, dass der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden kann", betont sie. Allerdings trage die Mehrheit der Eltern die Hygienemaßnahmen der Schule mit.

An der Graf-von-Oberndorff-Schule sei das Infektionsgeschehen noch gering, sagt Schulleiterin Angelika Engelhardt. "Bei uns kann man die positiv getesteten Fälle an einer Hand abzählen." Zu reagieren sei dabei nicht schwierig. "Ist ein Kind erkrankt, bleibt es zu Hause. Der Rest bleibt in der Klasse, und die Klasse wird von anderen Schülern separiert", erklärt sie. "Kinder können noch nicht geimpft werden, sie infizieren sich jetzt eben", sagt Engelhardt. "Meine größte Sorge gilt Kindern, deren Immunsystem geschwächt ist."

Corona-Lage in umliegenden Kommunen ist ruhig

In Schriesheim ist die Lage an den Grundschulen unauffällig, auch aktuell gibt es keine größeren Ausbrüche im Stadtgebiet. So berichtete am gestrigen Freitag Bürgermeister Hansjörg Höfer bei einem Treffen mit dem grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl von "geringen Fallzahlen": Aktuell gebe es vier aktive Coronafälle, davon zwei "Impfdurchbrüche", die aber einen milden Verlauf hätten. Seit Beginn der Pandemie wurden neun Tote in der Weinstadt gezählt. Seit Mitte März 2020 zählt Schriesheim allgemein zu den Kommunen mit relativ niedrigen Fallzahlen: Mit Gaiberg, Wiesenbach und Dossenheim liegen hier die Infektionen bezogen auf die Einwohner zwischen zwei und drei Prozent, sonst sind es zwischen fünf und sieben Prozent.

Auf die Nachricht vom Infektionsgeschehen in Edingen-Neckarhausen reagierten Höfer und Sckerl geschockt: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei", so Sckerl – und verwies darauf, dass man jetzt in den Impfbemühungen nicht nachlassen darf.

In den Grundschulen ist das Infektionsgeschehen momentan sehr ruhig. Sowohl an der Kurpfalz- wie auch an der Strahlenberger Grundschule sind keine Coronafälle bekannt, auch nicht unter Lehrern. Es gab, wie es aus der Strahlenberger Grundschule hieß, zwar einige Quarantänen seit den Sommerferien, aber die waren darauf zurückzuführen, dass sich die Kinder mit ihren Eltern in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hatten. Im letzten Schuljahr hatten sich zwei Kinder mit dem Corona-Virus infiziert, kurierten sich aber in den nachfolgenden Ferien aus. Zugleich verwies man darauf, dass in dieser Schule das Testen drei Mal in der Woche sehr ernst genommen werde: Ohne einen Testnachweis dürfen die Kinder nicht in die Klasse.

Weinheim verzeichnet aktuell 48 aktive Corona-Fälle. Nach Angaben der Stadt ist keine Konzentration auf einzelne Einrichtungen oder Gebiete zu erkennen. "Aus unserer Sicht sind nicht auffällig viele Schüler und Lehrende in häuslicher Quarantäne", so Verwaltungssprecher Roland Kern. Direkt bei der Stadt angestellt sind die nicht-pädagogischen Mitarbeiter von Schulen. Zwei dieser Angestellten seien aktuell in häuslicher Quarantäne. Auf bereits geplante Veranstaltungen verzichten müssen die Weinheimer derzeit nicht: "Wir haben erfreulicherweise kein ungewöhnlich hohes Infektionsgeschehen", so Kern.

Auch an der Martin-Stöhr-Grundschule in Hirschberg-Leutershausen macht das Infektionsgeschehen Schulleiterin Sabine Keuthen-Brandt noch keine Sorgen. "Wir sind bisher eine Insel", sagt sie. Noch bevor die Schule begann, habe es am Ende der Sommerferien ein Kind gegeben, das in Quarantäne musste: "Das kam dann die ersten zwei Wochen gar nicht erst." Danach habe es zwar immer wieder positive Schnelltests gegeben, aber "die PCR-Ergebnisse waren dann alle negativ". "Seitdem hatten wir keinen einzigen Fall." Von den Entwicklungen in Edingen-Neckarhausen sei sie sehr überrascht. Die Grundschule Großsachsen antwortete am Freitagmittag nicht mehr auf eine RNZ-Anfrage.