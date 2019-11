Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ursprünglich wollte der Jugendgemeinderat (JGR) die Spielplätze in der Gemeinde renovieren helfen. Eine Idee, die nach der Spielplatz-Serie der RNZ durchaus gut gemeint war, doch vonseiten der Verwaltung wohl mit realistischem Blick auf Sachzwänge und die personellen Ressourcen der Jugendlichen abgelehnt wurde. „Deshalb haben wir die Max-Hütte bekommen“, erklärte die neue JGR-Vorsitzende Finja Kettner jetzt bei der offiziellen Übergabe des vor allem bei Rentnern beliebten und idyllisch überm Fluss gelegenen Neckarhäuser Treffpunkts.

Der 1991 auf Initiative des damaligen SPD-Gemeinderats Max Bassauer errichtete Pavillon war in die Jahre gekommen, und die Balken waren auf Höhe von 30 Zentimetern genauso verfault wie der Unterbau. Aber auch diese Renovierungsmaßnahme brauchte Zeit. Zweieinhalb Jahre lang beriet der JGR und schaffte in kleinen Grüppchen, wann immer Zeit war. Doch vielleicht wäre die Renovierung ohne das Machtwort von Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser noch immer nicht abgeschlossen. Er mahnte vor den Sommerferien, jetzt müsse endlich ein Haken an die Sache dran.

Mitte Oktober war es dann so weit. Kaiser und Herbert Henn vom Repair-Café der Lokalen Agenda packten ein weiteres Mal mit an, um dem Pavillon den letzten Schliff zu geben. Kurz vor der Übergabe seien noch kleine Nachbesserungen erledigt worden, sagte Kaiser. Und der JGR griff noch einmal zum Besen, um den Boden von zahllosen Zigarettenkippen zu säubern. „Hier einen Aschenbecher aufzustellen, wäre gut“, meinte Finja Kettner.

Eine schöne Geste, dass der JGR Margot Bassauer, die Ehefrau des 2001 verstorbenen Altgemeinderats, eingeladen hatte. „Mich ehrt das sehr, es ist aber zugleich ein sehr emotionaler Moment“, sagte Margot Bassauer. Sie erinnerte daran, wie ihr Mann den Wunsch von einigen Neckarhäusern nach einem Ort der Begegnung aufgegriffen habe und die nach ihm benannte Hütte mithilfe des Technischen Hilfswerks Mannheim-Friedrichsfeld und einer Holzbaufirma errichten ließ.

„Max Bassauer war sehr bürgernah“, bestätigte Altbürgermeister Roland Marsch, der später auf Bitten von Margot Bassauer ihr Dankschreiben verlas. Darin bedankte sie sich bei allen Beteiligten für die Renovierung der Hütte, an der 25 Jahre lang nichts gemacht worden war.

Sie spendete ferner 100 Euro zu den entstandenen Kosten und versprach, sie werde auch die Anschaffung einer neuen Gedenktafel unterstützen. „Die Arbeiten haben sich sehr gelohnt, die Hütte erstrahlt in neuem Glanz“, meinte sie. Auch Bürgermeister Simon Michler bedankte sich herzlich. „Auch wenn es länger gedauert hat, es war Euer erstes größeres Projekt, und es ist schön geworden“, meinte er. Auf weitere Projekte freue er sich, und er forderte die Jugendlichen auf, eigene Schwerpunkte zu setzen. Der Besuch von Gemeinderatssitzungen sei dafür keine schlechte Voraussetzung. „Es gibt viele Aufgaben, die auch die Jugend betreffen“, schloss er.

Auf Anfrage teilte Herbert Henn mit, das Repair-Café habe die Jugendlichen mit Rat und Tat begleitet, sie personell und technisch auch mit Maschinen unterstützt.

„Wir mussten das ganze Fundament abreißen“, schilderte Jugendvertreter Constantin Schwarz. Anschließend habe man ein neues Kunststofffundament gelegt und der Bauhof, dem ebenfalls Dank gebühre, habe die Trägerbalken auf der Wetterseite im unteren Bereich durch Metallteile verstärkt, damit sie nicht so schnell verwittern. „Die Balken vorne müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder streichen“, ergänzte Werner Kaiser.

Schließlich erneuerten die Jugendlichen und ihre Helfer noch die innere und äußere Bretterverschalung, lackierten und strichen alles neu. Immerhin musste das gut erhaltene Dach des Pavillons nicht mit renoviert werden.

Geplant ist nun noch die Anschaffung von zwei Liegen aus Holz. „Außerdem wollen wir am Zaun eine Informationstafel anbringen. Dann sieht man von der Fähre aus unser JGR-Logo“, sagte Finja Kettner. Die andere Seite diene für Hinweise auf Veranstaltungen.“ Ebenso gebe es noch die Überlegung, Licht in die Hütte zu bringen.