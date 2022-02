Der Apotheker Thomas Luft bietet in der Post Apotheke in Neckarhausen ab sofort Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus an. Foto: Schäfer

Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Apotheker dürfen in Baden-Württemberg seit einer Woche die Schutzimpfung gegen das Coronavirus verabreichen. "Die Nachfrage ist bislang relativ gering", sagt Thomas Luft, Inhaber der Neckarhäuser Postapotheke. Luft ist aktuell einer der wenigen Apotheker in der Region und der einzige in der Doppelgemeinde, der die Impfungen anbietet.

Luft, zugleich Sprecher des Landesapothekerverbandes für den Bereich Mannheim, hätte sogar schon früher an den Start gehen können. "Wir bieten in unserer Apotheke bereits Grippe-Impfungen an, sodass die personellen Voraussetzungen für ein Impfangebot schon vorhanden waren", erklärt er. "Schließlich muss auch das Impfen gelernt sein, weshalb die Landesapothekerkammer Schulungen anbietet." Neben der Schulung nannte Luft die organisatorischen und logistischen Voraussetzungen als weitere Gründe für die zu Beginn verhaltende Beteiligung der Apotheken. Hinzukomme die geringe Nachfrage insbesondere im städtischen und stadtnahen Raum.

"Bei uns haben sich bislang gerade mal drei Ehepaare gemeldet, die geboostert werden wollen", informiert Luft und ergänzt: "Bei den Kollegen sieht es nicht anders aus." Im Dezember, als sich noch sehr viele hatten impfen lassen wollen, waren die Apotheken noch außen vor. Dass nun auch die Apothekerinnen und Apotheker impfen dürfen, machte eine Änderung durch den Bund möglich. "Damit erhalten Arztpraxen, regionale Impfstützpunkte und mobile Impfteams Unterstützung", kommentierte das baden-württembergische Sozialministerium die Maßnahme.

Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt stagniere das Interesse an der Corona-Impfung nicht nur, die Nachfrage sei vielmehr rückläufig, und der Markt offenbar gesättigt, stellte Luft fest. Bei den von den Apotheken belieferten Hausarztpraxen sehe es mehrheitlich nicht sehr anders aus. Sie orderten aktuell ebenfalls keine weiteren Impfstoffe, sondern verimpften erst einmal ihren Vorrat. Schließlich seien die mRNA-Impfstoffe im Original-Fläschchen nur 30 Tage im Kühlschrank haltbar, im aufbereiteten Zustand müssten sie innerhalb weniger Stunden verabreicht werden.

"Im Gegensatz zur Grippe-Impfung, die als Einmal-Dosis geliefert wird, enthalten die Fläschchen mit den mRNA-Impfstoffen sechs Dosen, die in einer zeitlichen Abfolge verabreicht werden müssen, das macht die Planung nicht einfacher", erläutert Luft. Womöglich sorge die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine zweite Auffrischung gerichtet an vorerkrankte Menschen ab 70 Jahren wieder für ein verstärktes Interesse an Impfungen. Auch neu auftretende Mutationen und entsprechend angepasste Impfstoffe könnten zum Herbst hin für mehr Impfbereitschaft sorgen. Bis dahin will Thomas Luft aber auch bei wenigen Anfragen für eine adäquate Lösung sorgen: "Während des normalen Apothekenbetriebs können wir schon aus zeitlichen und räumlichen Gründen keine Corona-Impfungen durchführen. Deshalb wollen wir beispielsweise in der Mittagspause, nach Feierabend oder samstags Impfungen anbieten." Mit mobilen Trennwänden will der Apotheker den vorgeschriebenen Impfbereich schaffen, in dem die Geimpften dann noch 15 Minuten zur Beobachtung verweilen. "Starke allergische Reaktionen sind bei Corona-Impfungen äußerst selten, wobei alle impfenden Apotheker im Rahmen der Schulung lernen, was im Notfall zu tun ist", betont Luft.

Info: Welche Apotheken im Land Corona-Impfungen anbieten, erfahren Interessierte im Internet unter: www.lak-bw.de/index.php?id=1674.