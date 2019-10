Edingen-Neckarhausen. (kaz) "Wir sollten uns nächstes Jahr beim Sommerferienprogramm für Kinder beteiligen und an der Kerwe, wenn auch nicht gerade mit einem weiteren Bratwurststand", sagte Edgar Wunder bei der Mitgliederversammlung der Linken, die ausgerechnet am Abend des Kerwesamstags über die Bühne ging. Jedoch nicht in Edingen, sondern in der Gaststätte "Bei Janni" in Neckarhausen. Der Vorsitzende des 14 Mitglieder starken Ortsverbands der Linken hat seit der Kommunalwahl im Mai zusammen mit Marion Miltz-Savidis im Gemeinderat Sitz und Stimme. Zusammen können sie bei den neuen Mehrheitsverhältnissen durchaus zum "Zünglein an der Waage" werden.

Bei der Mitgliederversammlung ging es auch um eine Nachwahl in den Ortsvorstand zur Erfüllung der Frauenquote. Diese ist nun mit Miltz-Savidis erfüllt.

Die Einführung eines Sozialtickets, das für Berechtigte die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zum halben Preis bedeuten würde, haben die Linken nach wie vor auf der Agenda. Ihnen geht es dabei vor allem um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Mobilität. Wunder, seit 2009 Mitglied im Kreistag und dort Fraktionsvorsitzender seiner Partei, kündigte an, Bündnisse schmieden zu wollen, um soziale Verbesserungen zu erreichen.

Passend dazu stand ein Vortrag zum Thema "Inklusion von Menschen mit Behinderungen" an, Referent war Werner Zieger, Kreisvorstandsmitglied der Linken und Stadtrat in Schwetzingen. Zwischen dem Bundesteilhabegesetz und der UN-Behindertenkonvention sieht er noch ein großes Spannungsfeld. Seiner Schilderung nach gibt es (entgegen dem Prinzip ambulant vor stationär) regelrechte Zwangseinweisungen in Pflegeheime, weil die Assistenz per Amtsbescheid als zu teuer erachtet wird. "Hier wird über Menschen bestimmt und nicht mit ihnen zusammen entschieden." Wohneinheiten für Behinderte würden indessen als Bedarfsgemeinschaft eingestuft und die Gelder dafür deshalb zusammen gestrichen.

Äußerst kritisch sieht Zieger außerdem das System, Menschen mit Behinderung in Werkstätten arbeiten zu lassen, in denen sie nicht einmal den Mindestlohn erhalten. Was auch ein Resultat dessen sei, dass der Staat zwanghaft an Sonderschulen festhalte und die Absolventen nicht für "ein öffentliches Arbeitsleben" fit gemacht würden, obwohl viele dazu befähigt seien. Dass sich Betriebe von der Beschäftigung behinderter Menschen "freikaufen" können (mit 290 Euro im Monat), findet Ziegler ebenfalls nicht in Ordnung.

Bei den Mitgliederversammlungen kommen laut Wunder immer wieder interessante Themen auf den Tisch. Er, der auch für einige Jahre im Landesvorstand der Linken vertreten war, weiß, dass es in vielen Ortsverbänden alle möglichen Fachleute gibt, die ihr Wissen gern auch mal woanders loswerden, um die politische Diskussion zu entfachen.