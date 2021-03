Edingen-Neckarhausen. (fer) Die Gewerbetreibenden in der Doppelgemeinde sind froh, dass es wieder losgeht, auch wenn die Öffnungen mit Einschränkungen verbunden sind. Buchhändler, Blumenläden und weitere Einzelhandelsgeschäfte durften wieder öffnen, in der Gastronomie bleiben die Türen geschlossen.

"Bücher sind Lichtblicke in trüben Zeiten", steht an der Tür der des "Bücherwurms" in Edingen. Diese Einschätzung teilen wohl auch die Leser. "Es wird wieder mehr gelesen, der Hunger nach Büchern ist in Zeiten der Pandemie gewachsen", sagt Inhaberin Gabi Simon. Seit 16 Jahren betreibt sie den "Bücherwurm" – und sorgt damit auch für ein Stück Kultur am Ort.

Seit Montag durfte sie ihr Geschäft mit Abstands-und Hygieneregeln wieder öffnen. "Bei uns ist aber erst Dienstag Öffnungstag, wir wollten noch einige Umgestaltungen vornehmen." Mit Bücher-Bring-Diensten, über ihren Internet-Shop sowie Buch-Abholungen vor der Ladentür hielt sie im Lockdown Kontakt zu den Lesern. "Die Treue der Kunden war rührend, sie hat uns über die schwierigen Zeiten hinweggeholfen", betont Simon.

Lesestoff in Form von Zeitungen ist im Schreibwarengeschäft "Ratzefummel" erhältlich. "Zum Glück wurden die Vorschriften wieder gelockert, sodass wir seit geraumer Zeit auch wieder Schreib- und Spielwaren sowie sonstige Artikel verkaufen dürfen", führt Inhaberin Beate Bürgers aus. Kurz vor Weihnachten und danach habe man sich auf das Kerngeschäft mit Zeitungen, Lotto und Tee beschränken müssen. "Den Schreibblock oder Kugelschreiber konnte man damals zwar im Supermarkt, aber nicht bei uns im Laden kaufen", regt sich bei der "Ratzefummel"-Inhaberin Unverständnis. Das Weihnachtsgeschäft habe sie ebenfalls nicht mitnehmen dürfen. Gut angenommen werde zwischenzeitlich die Erweiterung des Sortiments um Süßwaren sowie Dinge des täglichen Bedarfs. "Man muss in Zeiten wie diesen schon noch nach weiteren Standbeinen suchen, um durch die Krise zu kommen", ist Bürgers überzeugt.

Gleiches tat auch Heike Dehoust, die ihre Blumenwerkstatt in der Neckarhäuser Hauptstraße betreibt. "Wir haben um Obst und Gemüse erweitert", erklärt sie. Ihr Ratskollege Dietrich Herold (UBL) war gerade auf der Suche nach Kohlrabi, als die RNZ vorbeischaute. "Man sieht erst, wie arm eine Gemeinde dran ist, wenn das örtliche Gewerbe geschlossen bleibt und die Vereinsamung fortschreitet", sagte er. "Schön, dass ihr wieder offen habt", habe Dehoust seit der Wiedereröffnung schon ein paar Mal gehört. Und ein kleines Schwätzchen, wenn auch hinter der Maske, sei insbesondere für die ältere Kundschaft ausgesprochen wohltuend. Unverständlich war ihr, warum sie in der Zeit der Beschränkungen Blumen nur nach telefonischer Bestellung und im Bring-Dienst verkaufen durfte, während in den Supermärkten das Geschäft mit den Pflanzen florierte.

"Ich habe seit heute mein Schuhladen geöffnet", sagt Ulrich Kuhn vom örtlichen Schuhhaus Kuhn am Montag. "Der Inzidenzwert liegt im Rhein-Neckar-Kreis unter 50, und das bedeutet, dass wir den regulären Betrieb wieder aufnehmen dürfen, und die Leute coronakonform in unser Geschäft kommen können." Als Familienbetrieb mit einem Laden im eigenen Haus sei man bislang einigermaßen über die Runden gekommen. Aber auch Kuhn kritisiert, dass die "Großen" alles verkaufen dürfen und die "Kleinen" ihre Läden schließen mussten.

Was fehle, sei das entspannte Einkaufserlebnis, das man noch aus der Vor-Corona-Zeit kenne, berichtet Thomas Luft, Apotheker und Mitglied des Leitungsteams des BDS Edingen-Neckarhausen/Friedrichsfeld. Die Apotheken hätten zwar weniger unter dem Lockdown als andere Geschäfte zu leiden, aber sie seien auch keine "Krisen-Gewinnler", versichert er. Luft und sein Team testen aktuell das Kollegium der Graf-von-Oberndorff-Schule sowie die Erzieher und Erzieherinnen der evangelischen Kindergärten in beiden Ortsteilen regelmäßig auf Corona. Und selbstverständlich gibt es bei ihm auch die Schnelltests für zu Hause. "Die Anwendung ist recht einfach, aber ich würde mir von jemandem helfen lassen, schließlich sieht man sich bei der Prozedur nicht selbst", rät der Fachmann.

Trotz des guten Hygiene-Konzepts, wie Manfred Müller vom Edinger Gasthaus "Friedrichshof" betonte, bleiben die Türen der Gastronomie zunächst einmal geschlossen. "Die Gäste unterstützen uns, indem sie Essen für zu Hause bestellen, aber die Gaststätte als sozialer Treffpunkt und der damit verbundene Wohlfühlfaktor bleiben auf der Strecke", sagt er. Der Außerhausverkauf könne nicht alles ersetzen.