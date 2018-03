Edingen-Neckarhausen. (nip) In der vergangenen Woche traf sich der Technische Ausschuss (TA) in der Fichtenstraße, um Anwohner zu hören, die gegen das Bauvorhaben auf zwei Flurstücken der ehemaligen Gärtnerei Stahl Einspruch erhoben haben. In der sich anschließenden TA-Sitzung war es Konsens, das Gebiet mit einer Veränderungssperre zu versehen und gleichzeitig einen neuen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufzulegen. Dessen Ziel ist es, "eine harmonische Verbindung zwischen der bestehenden Wohnbebauung in der Fichtenstraße und dem neu bebauten, ehemaligen Gärtnereigelände" zu ermöglichen, wie es in der Beschlussvorlage zur Gemeinderatssitzung am morgigen Mittwoch heißt.

Die Massivität des Bauvorhabens mit einer Dimension von rund zwölf Metern Höhe und 30 Metern Länge, elf Wohneinheiten und Tiefgarage hat nicht nur die Anwohner der Fichtenstraße erschreckt. Auch Bürgermeister Simon Michler sprach beim Vor-Ort-Termin von einem "Koloss", der da geplant sei.

Ebenfalls zur Änderung steht der Bebauungsplan "Kultur- und Sportzentrum" an: Nachdem die Gemeinde hier eine Flüchtlings- und Sozialunterkunft für bis zu 100 Menschen errichtet hat, will sie durch die Änderung des Bebauungsplans erreichen, die Unterkunft über die zurzeit geltende Frist von drei Jahren und somit über 2020 hinaus weiter nutzen zu können. Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung umfasst insgesamt 13 Punkte, die inhaltlich aber zumindest teilweise zügig zu behandeln sein sollten. So geht es um die Bildung von Haushaltsresten in Höhe von 1,9 Millionen Euro, einen Bauantrag, Termine von Veranstaltungen im Schlosspark von Neckarhausen oder um Anträge von Vereinen wie den Turnvereinen Edingen und Neckarhausen sowie dem Sportkegelclub auf finanzielle Beihilfen für verschiedene Vorhaben.

Die Vergabe neuer Jagdpachtverträge und der Beitritt des Zweckverbandes KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT stehen ebenfalls auf der Agenda. Die Abkürzungen bei diesem letzten Punkt sind fraglos Zungenbrecher rund ums Thema "Informationstechnologie".

Info: Öffentliche Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr im Bürgersaal im Edinger Rathaus (3.OG).