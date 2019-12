Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Wenn man sieht, dass es schon wieder kaputtgeht, verliert man langsam die Lust." Lothar Maurer ist Ehrenvorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Friedrichsfeld und hat eigentlich großen Spaß am Gärtnern. Aber auch er spürt die Veränderungen, die der Klimawandel auf die Parzellen und Äcker bringt. "Wir registrieren vor allem immer neue Schädlinge", sagt Maurer. An diesem Vormittag kommen er und Jürgen Bruckner vom Kleingartenverein Edingen in der Schnapsbrennerei von Helmut Koch zusammen. Koch, Gemeinderat und Landwirt, ist Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Edingen. Geballtes Wissen also um die Natur und die Veränderungen, die in den vergangenen Jahren durch extreme Trockenheit oder heftige Starkregen aufschlagen.

Oder eben durch neue Schädlinge. "Dieses Jahr kam die Reiswanze dazu", schildert Koch. Die Nymphen der grünen Reiswanze sehen aus wie schwarze Marienkäfer und lieben zum Beispiel Himbeeren und Tomaten. Genauso wie die Kirschessigfliege profitiert der Schädling aus dem asiatischen Raum nicht nur von der Globalisierung als unerwünschter Mitreisender bei Transporten, sondern auch vom Klimawandel.

Höhere Durchschnittstemperaturen und milde Winter begünstigen eine dauerhafte Etablierung. Zudem fallen bis dato natürliche Barrieren weg: Die einst bis zu 50 Kilometer breite Eisbarriere des Alpenkamms schmilzt jetzt schon mal durchaus auf unter 15 Kilometer zusammen. Mithilfe günstiger Winde erobern die Schädlinge so neue Gebiete.

Ende November hat die Bundesregierung ihren zweiten Klima-Monitoringbericht vorgestellt. Das Ergebnis ist alarmierend: Die mittlere Lufttemperatur in Deutschland hat sich seit 1881 bereits um 1,5 Grad erhöht, Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad haben sich in den vergangenen 70 Jahrzehnten verdreifacht. Dagegen nimmt die Niederschlagsmenge dramatisch ab, Flüssen und landwirtschaftlich genutzten Böden fehlt das Wasser. Die Bauern sind besonders hart betroffen von den Folgen des Klimawandels, doch wie sieht es bei denen aus, die Obst oder Gemüse eher zum Hobby anbauen? Spüren auch sie den Klimawandel, und wenn ja, in welcher Form? Diese Fragen hat sich die RNZ gestellt und mit Vertretern der Obst- und Gartenbauvereine und der Kleingärtner in Edingen-Neckarhausen gesprochen.

"Und wir haben frühe Hitzewellen bereits ab Mai. Dann bekommen Beeren und Äpfel Sonnenbrand", sagt Helmut Koch. Brombeeren und Himbeeren haben im zweiten Jahr in Folge Hitzeschäden. Was die Kleingärtner und Obst- und Gartenbauer ebenfalls bemerken: neue Unkräuter wie das Hirsegras. Diese Rispengräser sind Warmkeimer, vermehren sich und treten in Konkurrenz zu den Nutzpflanzen. Pflanzenschutzmittel wirken gegen diese neuen Sorten nicht. "Im Winter kann man die Gräser biologisch bekämpfen, indem man sie unterpflügt", meint Koch.

Jürgen Bruckner berichtet von den "großen Problemen mit Tomaten und Nussbäumen". Die Tomatenstöcke in den Parzellen auf den Kleingartenanlagen bekämen zunehmend Krautfäule. "Das war vor vier, fünf Jahren auf einmal da. Und es hilft nichts. Wenn eine Pflanze anfängt, werden die anderen auch krank. Ganze Beete sind betroffen", schildert er. Bei den Nussbäumen sind Schäden seit rund zehn Jahren sichtbar. "Das geht immer schneller", sagt Bruckner. An die schwarz verfaulten Nüsse gingen die Vögel nicht mehr dran. "Und die Eichhörnchen nagen am Hungertuch", bedauert er.

Er erzählt auch von "organisierten Sittichbanden", die in die Kleingärten einfallen und die Bäume kahl fressen. Auch die exotischen Sittiche sind Profiteure höherer Temperaturen. Genauso wie Götterbäume, deren Keimlinge jetzt überall wachsen, wie Koch ergänzt. Die invasive Art ist eigentlich hübsch anzusehen, schnell wachsend und anspruchslos. Doch ihr überaus dichtes und weitverzweigtes Wurzelwerk verdrängt ebenfalls heimische Arten. Wer den Götterbaum einmal im Garten hat, wird ihn schwer wieder los. Und nicht zuletzt freut sich die Wühlmaus über die deutlich milderen Winter. "Deren Bruten sind alle durchgekommen – wetterbedingt nimmt ihr Vorhandensein stark zu", sagt Lothar Maurer.

Die Gärtner stellen sich langsam um. "Das, was unempfindlich ist, wird vermehrt angebaut", meint Maurer. Zudem würden mehr trockenresistente Sorten gezüchtet, erklärt Helmut Koch. "Aber dabei gibt es geschmackliche Einbußen, gerade bei den Tomaten", findet Jürgen Bruckner. Manche Kulturen würden auch der Globalisierung zum Opfer fallen, stellt Helmut Koch fest. Tabak und Zuckerrüben sind schon weg, andererseits bringe die Energiewende Monokulturen mit sich. "Im Osten gibt es riesige Maisfelder", sagt er. Sie werden für Biogasanlagen gebraucht.

In der Landwirtschaft steuern die Europäische Union und der Bund über Subventionen den Anbau auf bedeutsame Weise mit. Im Kleinen kämpfen Hobbygärtner allein mit ihren Möglichkeiten. "Wir sind nicht so krass betroffen wie die Landwirte, spüren den Klimawandel aber auch", meint Erwin Ferlik, Vorstandsmitglied im Kleingärtnerverein Neckarhausen. Merklich gestiegen sei der Wasserverbrauch in der Anlage.