Alexandra Eckardt, Amtsleiterin Nicole Brecht und Nicole Prestopine haben in der Pandemie ganz andere Aufgaben als sonst. Von der Organisation von Impfaktionen, über Quarantäne- und Gaststättenkontrollen hin zu Lebensmitteleinkäufen für die Wohnanlage am Nussbaum. Foto: nip

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Wir hatten auf einmal deutlich mehr Aufgaben", sagt Nicole Brecht. Die 24-Jährige leitet das Ordnungsamt seit Januar 2021, ist also mitten im Corona-Betrieb eingestiegen. Nicole Prestopine ist schon seit 2011 dabei, Alexandra Eckardt seit 1994. Während es vor Beginn der Pandemie oft zum Beispiel um Straßensperren für Feste ging, mussten die drei das Ordnungswesen in Pandemiezeiten zum Teil ganz neu erfinden – immer mit Unterstützung, betonen sie. Überprüfung der Quarantäne, Organisation von großen Impfaktionen, Kontrollen von Gaststätten und körpernahen Dienstleistungen: Vor zwei Jahren wären das nicht die klassischen Aufgaben eines Ordnungsamts gewesen. Jetzt sieht das anders aus. Gut 80 Prozent der Arbeit betreffe inzwischen die Pandemie, schätzt Prestopine.

Hintergrund Wie kommt die Doppelgemeinde durch die Pandemie? Dass sich der Alltag aller stark verändert hat, ist klar. Aber wie genau das im Einzelnen aussieht, weiß man oft nicht. In der Serie "Ein Ort in der Pandemie" fragt die RNZ bei Akteuren in Edingen-Neckarhausen nach. Zuletzt haben TVE und FC Viktoria geschildert, wie es um die Vereine steht. Aber auch das Rathaus gehört zur Gemeinde. Dort hat sich gerade im Ordnungsamt einiges verändert.

Im März 2021 habe die Situation einen Höhepunkt erreicht, schildern die drei Mitarbeiterinnen. "Wir mussten eine große Impfaktion vorbereiten, das erfordert wirklich viel Organisation, an die man zuerst gar nicht denkt. Außerdem waren wir damals eine der ersten Kommunen, die solche Aktionen anboten", erzählt Brecht. "Da war auch nicht nur das Ordnungsamt involviert, sondern auch Bauhof, Hausmeister und natürlich der Kreis." Dazu kam dann noch der Corona-Ausbruch in der Wohnanlage Am Nussbaum.

Die Doppelgemeinde stellte die in der Bevölkerung umstrittenen Zäune um das Gelände auf und beauftragte eine Security-Firma, die die angeordnete Quarantäne überprüfen sollte. "Den Bauzaun haben wir sogar auferlegt bekommen", sagt Brecht und verweist auf eine Massenquarantäne in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen, bei der es noch mehr Auflagen gab. In dieser Zeit der Sammelquarantäne war auf einmal auch Einkaufen Aufgabe des Ordnungs- beziehungsweise Sozialamts. Die Bewohner gaben Einkaufslisten ab, und der Edeka-Markt Völkle lieferte der Gemeinde die Lebensmittel; allerdings nicht nach Einkaufszetteln sortiert. "Wir saßen dann hier und haben die Einkäufe geordnet, Sozialamt, Hausmeister, alle haben mitgemacht", schilder Brecht.

Diese Aufgaben seien zu den gewöhnlichen hinzugekommen. "Wenn wir an den Wochenenden nicht gearbeitet hätten, hätten wir das alles gar nicht geschafft", meint Brecht. Manches habe auch mal länger gedauert, "aber wir waren immer mit Elan dabei", sagt Brecht. So auch bei den Quarantänekontrollen. "Wenn die Infektionszahlen mal bei 90 sind, ist das schon eine zeitfüllende Aufgabe", sagt Brecht. Kontrolliert werde nicht nur am Telefon, sondern auch an der Haustürklingel, erklärt die Amtsleiterin. "Die meisten freuen sich sogar darüber", berichtet die Amtsleiterin. Und manchmal komme auch noch Amtshilfe hinzu. "Wenn das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung falsche Telefonnummern hat, müssen wir bei den Leuten klingeln und sie auf die Quarantäne hinweisen."

Fragt man, was den Mitarbeiterinnen von dieser Zeit am meisten in Erinnerung bleiben wird, antwortet Brecht schnell: "Leuten sagen zu müssen, dass sie ihren Betrieb schließen müssen", sagt Brecht: "Da ging es teilweise wirklich um die Existenz." Eckardt stimmt ihr zu: "Das war eine schlimme Zeit." Prestopine sagt, dass jede Phase der Pandemie geprägt von besonderen Ereignissen sei. "Am Anfang waren es die Spielplatzbegrenzungen, dann sicher die Sammelquarantäne, die Impfaktionen. Vieles war prägnant."

Aber es gab auch schöne Momente, finden alle drei Mitarbeiterinnen und loben insbesondere die Zusammenarbeit untereinander, im Rathaus, aber auch mit Ordnungsämtern anderer Kommunen. "Mein Highlight war die Straßensperrung für die Neckarhäuser Kerwe", sagt Prestopine ironisch, aber schon mit einem Hauch Ernsthaftigkeit. Denn das war "endlich mal wieder eine ganz normale Ordnungsamtstätigkeit."