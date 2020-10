Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. "Lecker Zwiebelkuchen und lecker neuer Wein – nur heute beim DRK", tönte es weithin hörbar über Lautsprecher, als sich der DRK-"Food Truck" dem Messplatz näherte. Und fast hätte man meinen können, man wohne dem traditionellen Ritus zum Kerweauftakt am Samstagmorgen bei, wäre da nicht das eher trostlose Ambiente auf dem Messplatz ohne Zelte, Buden und Vergnügungspark gewesen. Wenigstens ein Süßwarenstand war aber aufgebaut.

Vor der mobilen Straußwirtschaft der Ersthelfer hatte sich sofort eine kleine Schlange gebildet, um das herbstliche Schlemmerangebot zu ergattern. Auf der Ladefläche sorgten Finja Kettner, Judith Rohlederer und Bereitschaftsleiter Julius Neuwirth dafür, dass die Kuchen und der Wein zügig unters Volks gebracht wurden – offenbar erfolgreich, denn nach der Tour durch die Gemeinde war der Wein bei Ankunft auf dem Kerweplatz schon fast zur Neige gegangen. Zudem hatten die zehn Helfer auf dem Weg dahin schon rund 40 Kuchen verkauft.

Die Musikvereinigung sorgte beim Kerweauftakt für musikalische Unterhaltung. Foto: Hofmann

"Was soll ich sagen, Kerwe – und keiner geht hin", begrüßte Wolfgang Ding nachmittags nach dem musikalischen Auftakt durch die Musikvereinigung das spärlich erschienene Kerwe-Publikum "zu einer etwas ungewöhnlichen Kerweeröffnung". Man habe sich im letzten Jahr nicht träumen lassen, dass die Kerwe in diesem Jahr in dieser Form stattfinden müsse, seufzte der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes. Er machte eine Reihe "treuer Besucher" in der Runde aus, darunter den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers, der wie immer vor Ort sei. "Ohne Sie geht es gar nicht." Auch Ehrenringträger Georg Kohler habe sich wie immer von Neu-Edingen aus zu Fuß auf den Weg gemacht, so Ding. Auch die Fotogruppe habe es sich nicht nehmen lassen, ihre Ausstellung durchzuführen. "Wir sind deshalb froh, wenigstens ein kleines bisschen Kerwe-Flair präsentieren zu können." Dafür sorgten auch das Bistro El El mit Livemusik an beiden Kerwe-Abenden und der traditionelle ökumenische Gottesdienst im Freien am Sonntagmorgen.

"Wie immer hat es geregnet und zur Kerwe-Eröffnung aufgehört", stellte Bürgermeister Simon Michler in seiner kurzen Grußbotschaft fest. Die Kerwe finde in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt, zuvor habe man in Gesprächen mit den Vereinen geprüft, was machbar sei. Guten Gewissens habe man die Fotoausstellung eröffnen können, und die Fotogruppe habe sich so ihr schönes Jubiläum zum 50. Geburtstag nicht nehmen lassen.

Im Blick nach vorn auf weitere Veranstaltungen erklärte der Rathauschef, er sei kein Freund von frühen Entscheidungen. Er wolle sich jeweils drei bis vier Wochen Vorlauf lassen. "Ich hoffe, dass wir mit noch drei oder vier offiziellen Begegnungen durch Herbst und Winter kommen."

"Ich finde es sehr nett, dass auf jeden Fall etwas stattfindet, Leute zusammenkommen und man die Kerwe einfach aufrechterhält", erklärte Besucher Peter Simon bei der Eröffnung. "Man ist schon froh, dass wenigstens eine Kleinigkeit angeboten wird", befand Antonio Trezza.

Der Ex-Gemeinderat war mit den Enkelkindern Rafaele (6) und Aurelio (3) unterwegs und hatte mit den Kleinen den Süßigkeitenstand angesteuert. "Wir haben trotz Corona die Gretel gehisst und hoffen, dass Edingen-Neckarhausen nicht so arg getroffen wird", sagte Kälble-Vorsitzender Stefan Specht. "Nächstes Jahr wird hoffentlich alles besser."