Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war zwar anders geplant, doch Weihnachten findet auf jeden Fall statt – auch ohne die Hauptgottesdienste, die die evangelische Kirchengemeinde Edingen und die Katholische Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, zu der die Pfarrgemeinden Edingen und Neckarhausen zählen, als Präsenzgottesdienste geplant hatten.

Die Erzdiözese Freiburg hat es ihren Dekanaten bis zu einer gewissen Grenze an Corona-Fallzahlen zwar freigestellt, wie sie mit den Gottesdiensten an Weihnachten verfahren, doch hat das katholische Stadtdekanat Mannheim am vergangenen Freitag entschieden, in der Zeit vom 19. Dezember bis zunächst 10. Januar auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie dient dem Schutz der Menschen bei uns vor Ort und der absolut heiklen Lage auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern", sagt Pfarrer Markus Miles, Leiter der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin.

Die Kirchen sind über diese Tage geöffnet und laden zum Gebet und Verweilen an der Krippe ein. Dort kann auch das Friedenslicht in Empfang genommen werden. Das Seelsorgeteam hat Haus-Gottesdienste entwickelt und Exemplare davon an den Schriftenständen ausgelegt. Sie sind auch auf der Webseite unter www.st.martin-ma.de zu finden. Die Online-Gottesdienste findet man im Internet unter www.weihnachtsgottesdienste-mannheim.de.

Das Rhein-Neckar-Fernsehen überträgt an den Weihnachtstagen folgende Gottesdienste: am 24. Dezember um 15 Uhr ein Singspiel für Familien aus der evangelischen Johanniskirche, um 17 Uhr einen Gottesdienst aus der katholischen Pfarrkirche "Zwölf Apostel" und am 25. Dezember um 11 Uhr einen Gottesdienst aus der evangelischen Johanniskirche.

"Im Moment ist tatsächlich unsere Website das aktuellste Medium. Dort stehen auch kurze Texte", teilt Bernd Kreissig, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Edingen, mit. Das Kurrendeblasen des evangelischen Posaunenchors und die Abschlussandacht auf dem Friedhof entfallen an Heiligabend ebenso wie der geplante Familiengottesdienst auf dem Edinger Messplatz.

"Allerdings holen wir das exklusiv für die Familien der beteiligten Kinder im Kleinen im Kirchgarten nach", meint Kreißig. Hauptgottesdienst für Edingen-Neckarhausen, Ladenburg und Heddesheim ist die Übertragung eines Online-Gottesdiensts aus Neubotzheim unter der Überschrift "Stallweihnacht" ab 15 Uhr (die RNZ berichtete). In Edingen findet um 22 Uhr eine Christmette sowie nochmals um 23.30 Uhr eine Christnacht-Meditation statt. Am 25. Dezember findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche mit kleinem vierköpfigen Blas-Quartett statt. Für den 26. Dezember ist ein Gottesdienst mit Pfarrerin Antje Pollack und dem Gospelchor "Friday Upstairs" geplant.

Am 27. Dezember lautet die Überschrift des Abendgottesdiensts um 18.30 Uhr "Der andere Gottesdienst" – ein Abend mit Musiker Stephan Kraus-Vierling. Sollten sich Änderungen ergeben, sind sie auf der Homepage unter www.eki-edingen.de zu finden. Genauso wie Vorschläge, einen Gottesdienst Zuhause zu feiern. Was die Präsenzgottesdienste angehe, so habe sich das Hygienekonzept bewährt.

Die evangelische Kirchengemeinde Neckarhausen hat unter der Telefonnummer 06203/8 43 82 58 eine "Gottesdienst-Hotline" eingerichtet. Sie verweist auf ihrer Homepage unter www.kircheneckarhausen.de auf den Online-Hauptgottesdienst an Heiligabend. Alle veränderten Angebote über die Weihnachtsfeiertage werden Anfang dieser Woche auf der Homepage bekannt geben. Diese Termine standen bis Redaktionsschluss noch nicht fest.