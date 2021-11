Edingen-Neckarhausen. (nip) Mit Ablauf der Frist am Freitagmittag um 12 Uhr hat das Rathaus keine einzige Bewerbung für die Wahl zum Jugendgemeinderat (JGR) erreicht. Das bedeutet das vorläufige Aus des Gremiums, das vor Ort als Sprachrohr und Vertretung der Zwölf- bis 21-Jährigen fungierte.

In der vorletzten Sitzung des noch amtierenden Gremiums hatte sich zunächst Sozialarbeiter Werner Kaiser nach dem Stand der Bewerbungen erkundigt. Die Sache sei ihm eine "Herzensangelegenheit", betonte er, vernahm dann aber keine positiven Nachrichten. Vorsitzende Finja Kettner, von Anfang an dabei, als 2015 einige engagierte Jugendliche den Weg zum ersten JGR in der Gemeinde bereiteten, sagte: "Wir sind nicht mehr optimistisch". Sechs Wochen lang lief die Bewerbungsfrist, am Montagabend tagt der Wahlausschuss, der schnell zum Ende kommen dürfte.

Auf Nachfrage der RNZ sagte Finja Kettner, die Verwaltung habe die Wahlbenachrichtigungen am 8. November verschickt, sie selbst habe am Donnerstag, 11. November, noch keine im Briefkasten gehabt. Ein zusätzliches Anschreiben seitens der Gemeinde habe es nicht gegeben. "Wir haben vorgeschlagen, dass die Bewerbungsformulare an die Jugendlichen verschickt werden – das wurde abgelehnt", sagte Kettner. Phillip Schaefer und Constantin Schwarz bestätigten, dass bereits bei der letzten Wahl im Dezember 2018 keine Werbung mehr an die 1355 Wahlberechtigten verschickt worden sei. "Aus Kostengründen, hat man uns gesagt", erklärten beide. Im Gegensatz zur ersten Wahl 2016 fand auch nur noch ein Jugendforum statt, wobei die Wahlbeteiligung von Anfang an sehr gering war.

Gemeinderat Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV) erkundigte sich in der Sitzung nach den Gründen für das geringe Interesse. "Das politische Interesse ist in meinem Freundeskreis nicht so groß. Und viele haben abends keine Lust mehr, irgendwo herumzusitzen", sagte Annika Baumbusch, die an den weiterführenden Schulen in Ladenburg noch Werbung fürs jugendpolitische Gremium betrieben hatte.

"Wir haben die zweite Amtsperiode geschafft, weil sich einige von uns wieder zur Wahl gestellt hatten", schilderte Philipp Schaefer. Doch die "alten Hasen", zu denen auch Timo Sanzol Rieth zählt, haben die Altersgrenze erreicht. Merkles Fraktionskollege Dietrich Herold meinte, selbst wenn sich nur fünf oder sechs Bewerber finden würden, dürfte es schwer werden, Aktivitäten zu entwickeln, da meist nur ein harter Kern der Gewählten präsent blieb, der Rest bröckelte schnell ab. Kaiser, Herold und Merkle dankten den "Verbliebenen" für ihre Arbeit. Am Kinderweihnachtsmarkt am 5. Dezember wird sich der JGR noch einmal beteiligen, die letzte Sitzung findet am 9. Dezember statt.

Wenn es keinen JGR mehr gebe, müsste man sich andere Beteiligungsformate überlegen, sagte Stabstellenleiterin Thea-Patricia Arras der RNZ. Es gebe Jugendforen und Umfragen – "diverse Instrumente", über die der Gemeinderat befinden könne.