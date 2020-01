Edingen-Neckarhausen. (nip) Zum Ende des vergangenen Jahres herrschte noch einmal Konsens im Technischen Ausschuss: In der jüngsten Sitzung stimmten die Mitglieder drei Punkten auf der Agenda jeweils ohne Gegenstimmen zu.

Mit einer Bauvoranfrage kündigte ein Bauherr aus Neu-Edingen an, ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen errichten zu wollen. Das Gebäude will er auf seinem 876 Quadratmeter Grundstück in der Lilienstraße auf einer Grundfläche von 19 mal 11 Meter bauen. Vorgesehen sind ein Satteldach und eine Wandhöhe von maximal 6,50 Metern.

Geplant sind ferner neun Auto-Stellplätze, was einem Schlüssel von eineinhalb Plätzen pro Wohnung entspricht. Der Antragsteller halte die Festsetzungen des Bebauungsplans ein, sagte die Verwaltung. Das Ganze sei doch ein Angebot, fand Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste). "Wir begrüßen diese Innenverdichtung."

Der benötigten Befreiung vom Bebauungsplan zur Verschiebung eines Doppelstabmatten-Zauns auf einem Grundstück in der Treidlerstraße stimmte der Ausschuss ebenfalls zu. Die 2,25 Meter hohe Einfriedung wird dabei auf einer Länge von 37 Metern an die Grundstücksgrenze auf dem Betriebshof versetzt.

Weil durch diese Umnutzung aber eine Vorgartenzone verloren geht, die laut Bebauungsplan zu 50 Prozent zu begrünen ist, ist der Antragsteller bereit, die Fläche mit Ökopflaster herzustellen und auf dem angrenzenden Grundstück, das ihm gehört, auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern Rasen anzulegen. Versiegelung (92 Quadratmeter) und Entsiegelung (80 Quadratmeter) kämen sich demnach fast gleich, erklärte Bauamtsleiter Dominik Eberle der OGL auf deren Anfrage.

"Vom Grundsatz her sind wir einverstanden. Aber wir möchten einen Zusatz, dass das Ganze zurückgebaut wird, wenn der Betrieb seine Tätigkeit einstellt, um keinen Präzedenzfall zu schaffen", sagte Andreas Daners (SPD). "Eine Wiese oder ein Blühstreifen wäre ökologisch sinnvoller", gab Stephan Kraus-Vierling (Unabhängige Bürgerliste) zu bedenken. "Wir werden ihm sagen können, was wir für eine Blühmischung wollen. Der Mann ist sehr gesprächsbereit", antwortete Bauamtsleiter Eberle.

Abschließend stimmte der Ausschuss der Erweiterung des Wohnraums in einem Scheunengebäude in der Eduard-Mörike-Straße zu. "Das ist kein Neubau, Nachbareinwände gibt es auch keine", sagte Bürgermeister Simon Michler.