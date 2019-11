Von Nicoline Pilz

Mannheim/Edingen-Neckarhausen. Ein Büro voller Bücher, links und rechts hohe Regale mit Hunderten von Werken über Kunst aus allen Epochen, darunter ein Titel von Uta Grosenick, "Women Artists". Besondere Künstlerinnen in Ausstellungen zu würdigen, ist Inge Herolds vornehmes Bestreben. "Es ist mir sehr wichtig, zu Unrecht vergessene Künstlerinnen ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken", sagt die stellvertretende Direktorin der Kunsthalle Mannheim.

Ré Soupault, die Bauhaus-Schülerin, deren fotografischer Nachlass in Heidelberg beim Wunderhorn-Verlag liegt, oder auch Hannah Höch, eine Künstlerin des Dadaismus, die sich allein unter Männern ihren Platz erobert hat. 2016 widmete ihr die Kunsthalle eine große Ausstellung, in der das Spätwerk Höchs aufgearbeitet wurde.

Kunst, das sei vor 20 Jahren noch viel mehr Männerdomäne gewesen als heute, sagt Herold. Inzwischen würden Frauen stärker wahrgenommen, es gebe immer mehr, die in Sammlungen kämen und Preise gewinnen. Das RNZ-Schwerpunktthema "Frauen in der Kunst" habe sie an ihre eigenen Anfänge erinnert, erzählt Herold, die in Edingen-Neckarhausen lebt.

1992 nahm sie der damalige Leiter der Kunsthalle, Manfred Fath, als Volontärin unter seine Fittiche. Ein Patriarch im besten Sinne, der eine klare Linie verfolgte, aber mit seinen Mitarbeitern gleichberechtigt diskutierte. "Professor Fath hat alle jungen Mitarbeiter gefördert, egal, welchen Geschlechts", sagt Herold.

Sie selbst hatte das Glück, von zwei inspirierenden Pädagogen am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg für das Fach Kunst begeistert zu werden. Eine eigene künstlerische Laufbahn schloss sie mit realistischem Blick aus, studierte dann aber von 1983 bis 1992 europäische Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Alte Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Bei Professor Peter Anselm Riedl promovierte sie mit einer Dissertation zu "Georg Meistermann - Werkverzeichnis der Ölgemälde 1927-90". "Er war es auch, der mich an die Kunsthalle vermittelte. Er war einer, der sich um seine Studenten kümmerte und ihnen einen Überblick über die Kunst des Mittelalters bis zur Neuzeit verschaffte." An der Kunsthalle habe sie dieses Wissen gut gebrauchen können.

2006 wurde Herold zur stellvertretenden Direktorin ernannt und ist seit 2009 Abteilungsleiterin für den Bereich Wissenschaft und Sammlungen mit eigenem Zuständigkeitsbereich Malerei und Werkkunst. Von Oktober 2007 bis Dezember 2008 übernahm sie nach dem unrühmlichen Abgang von Direktor Rolf Lauter die Leitung der Kunsthalle. Und ein weiteres Mal nach dem Weggang von Ulrike Lorenz in der Zeit von Mai bis August 2019. Egal, durch welche Zeiten die Kunsthalle ging, und manchmal waren sie durchaus stürmisch, Inge Herold war und ist die Konstante der Einrichtung.

Gewiss habe es Verlockungen nach einer höheren Position oder einer anderen Stelle in einer anderen Stadt gegeben, sagt sie offen. Aber da hätte so viel passen müssen. Und gerade jetzt, nach dem großen Umbau der Kunsthalle, mit einer 50-Millionen-Euro-Spende von SAP-Mitbegründer Hans-Werner Hector und seiner Frau Josephine großzügigst gefördert, gebe es noch einmal ganz neue Möglichkeiten und Platz, Projekte kreativ umzusetzen. Und genau auf diese inhaltliche Arbeit hat sie Lust.

Zweieinhalb Jahre lang dauerte die Vorbereitung der großen Matisse-Ausstellung, für die Inge Herold das umfangreiche Projektmanagement innehatte. "Das waren anspruchsvolle und harte Zeiten, bis die Ausstellung stand. Aber wenn man die Begeisterung von Kollegen und Besuchern für unser großartiges Haus spürt, dann motiviert das auch sehr und belohnt für Stress und Durststrecken."

Ihre Beständigkeit für die Kunsthalle sieht sie nicht als Manko, gerade weil der städtische Eigenbetrieb weit über Mannheim hinaus beachtet und anerkannt ist. "Das hier ist ein hoch attraktiver Arbeitsplatz und wir haben ein sehr gutes Team", sagt sie. Der Zuwachs an jungen wissenschaftlichen Mitarbeitern bringe neue und frische Ideen ins Haus. "Das finde ich wichtig - Beständigkeit und Kontinuität auf der einen Seite, Neues auf der anderen."

Die Frage, ob sie wechseln würde, stelle sich ihr nicht mehr. "Ich habe so viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Und es sind ja auch sehr interessante Künstler darunter, wie etwa Jeff Wall, das inspiriert sehr", meint sie.

Außerdem ist Inge Herold fraglos in ihrer Heimatgemeinde Edingen-Neckarhausen stark verwurzelt, wo Familie und Freunde leben und ihr Vater Werner Herold fast 26 Jahre lang Bürgermeister von Edingen und ab 1975, nach der Gemeindefusion, von Edingen-Neckarhausen war. Seit mindestens 15 Jahren ist sie die Kulturreferentin des Kultur- und Heimatbunds und inzwischen auch zweite Vorsitzende. Sie ist Mitglied im Aufsichtsrat der VR Bank Rhein-Neckar und Hilfsschöffin am Landgericht Heidelberg.

In der Kunsthalle Mannheim ist nun seit 1. September Johan Holten, 1976 in Kopenhagen zur Welt gekommen, und zuletzt Leiter der Kunsthalle in Baden-Baden, neuer Direktor. Er sei, so sagt Inge Herold, ebenfalls stark daran interessiert, vergessene Künstlerinnen auszustellen beziehungsweise in die Sammlung aufzunehmen. Und sie selbst freut sich auf kreativen Spielraum.

Nur eines betrachtet die 1962 in Heidelberg geborene Edingen-Neckarhäuserin ein wenig mit Sorge: Wo sie einst all die Bücher unterbringen soll, die sich in ihrem Büro türmen.