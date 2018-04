Edingen-Neckarhausen. (krs) Das Tanzstudio Bratek hat am Freitag Eröffnung gefeiert. Rappelvoll war es bei der Eröffnung im Tröndle Sportcenter. Es kamen so viele, dass bei der knapp einstündigen Vorführung zur Eröffnung einige stehen mussten. Die Teilnehmer der Ostertanzwoche zeigten, was sie gelernt hatten. In nur drei Tagen brachte Ballettlehrerin Jacqueline Bratek den Tänzerinnen sieben Choreographien bei. Zwei davon stammten von ihrer 18-jährigen Tochter Laura, die derzeit Musiktheater in London studiert und eigens für die Ostertanzwoche und die Eröffnung der Tanzschule ihrer Mutter eingeflogen ist.

17 Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren waren dabei. Drei davon haben davor noch nicht getanzt. Gesehen hat man das aber nicht. "Keines der Kinder konnte vor vier Tagen steppen", sagte Bratek und blickte stolz auf ihre Tänzerinnen. Die Stimmung war ausgelassen. Einige der Kinder tanzten in zwei Stücken hintereinander. Da sie für jeden Tanz schön und aufeinander abgestimmt angezogen waren, kam es immer wieder zu kleinen Umziehpausen, die im Publikum Erheiterung auslösten.

25 Jahre unterrichtet Bratek nun schon. Seit sie aufgehört hat, selbst zu tanzen, träumte sie von einer eigenen Tanzschule. Diesen Traum hat sich die dreifache Mutter jetzt erfüllt. Edingen-Neckarhausen zeigte sich als idealer Standort. "Ich habe früher schon einmal im Schloss in Neckarhausen unterrichtet", erinnerte sich die Lehrerin. Außerdem kannte sie das Sportcenter. "Ich habe gesehen, dass die Räumlichkeiten frei sind, und das Potenzial erkannt".

Besonders gut gefällt ihr, dass es zwei Säle gibt. So kann man parallel unterrichten. Denn die Schule bietet neben klassischem Ballett der Englischen Schule auch Hip-Hop an. Dafür hat Bratek eigens eine Trainerin eingestellt. Frauke Heydenreich ist dreimalige Deutsche Meisterin und wird nun ihr Können ebenfalls weitergeben. Sie kennen sich aus Brateks Zeit beim Nationaltheater Mannheim. Heydenreich war dort als Praktikantin.

Neue Schüler sind nach wie vor willkommen. Das Angebot der Schule richtet sich an alle Altersklassen. Auch ein Ballettangebot für Senioren ist geplant, dafür werden noch Teilnehmer gesucht. Eine unverbindliche Probestunde darf jeder besuchen.

Bratek wurde in Nordengland geboren und erhielt mit zehn Jahren ein Stipendium für die Royal Academy of Dance. Daraufhin bekam sie einen Platz an der Royal Ballett School in London. Mit dem London Ballett Theater tanzte sie durch die USA und Europa. Beim Wiener Ballett Theater hatte sie Solo-Rollen unter anderem in Nussknacker und Schwanensee. Bevor sie sieben Jahre am Nationaltheater Mannheim als Solistin tanzte, war sie drei Jahre beim Staatstheater Koblenz. Gleichzeitig begann sie an verschiedenen Schulen zu unterrichten.