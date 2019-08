Edingen-Neckarhausen. (nip) Jeder zweite Kunde, so sagt Andrea Koch, bleibe in der Einfahrt zum Hofladen in der Grenzhöfer Straße stehen, um sich die vielen Fotos und die Presseberichte anzuschauen: Im vergangenen Jahr war die Vorsitzende der Edinger Landfrauen Teil der SWR-Sendung "Lecker aufs Land" und gewann mit ihrer Dessert-Kreation "Eierlikör-Parfait auf Himbeerspiegel" den ersten Preis in der bei Süßschnäbeln am beliebtesten Kategorie.

All das, was die Landfrauen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einander an authentischer Landküche mit regionalen und saisonalen Produkten auftischten, floss jetzt ein in einen weiteren Band der Buchreihe "So kocht der Südwesten" ein. Insgesamt 24 Landfrauen nehmen dabei Freunde köstlicher Vorspeisen, Hauptgerichte, Kuchen, Torten und Desserts mit auf eine kulinarische Reise, bei der sich die Teilnehmerinnen gerne in die Kochtöpfe für ein Drei-Gänge-Menü schauen lassen.

Darüber hinaus gibt das Kochbuch Einblick in die jeweiligen Betriebe, stellt die jeweilige Landfrau im Porträt vor und zeigt, wer die Menschen sind, die auf ihren Höfen und Weingütern gute Lebensmittel produzieren. Unter der Überschrift "Ein Fest der Sinne" finden sich Rezepte aus vier Folgen der Fernsehsendung, aus der Andrea Koch vom HelDen-Hof in Edingen sehr viel für sich selbst mitnehmen konnte.

"Ich war die älteste Teilnehmerin und es war interessant zu sehen, wie die Jüngeren ihre Betriebe führen", erzählt sie im Gespräch mit der RNZ. Für sie persönlich sei das Buch, das die neue, bereits laufende Folge schon enthält, noch einmal ein schöner Abschluss nach den Dreharbeiten. "Es war so ein tolles Erlebnis. Eines, das man nie vergisst", sagt Koch.

Ende August treffen sich die sechs Teilnehmerinnen von Andrea Kochs Staffel in Durbach, um ihren Preis im "Hotel Ritter" einzulösen und es sich ein Wochenende lang richtig gut gehen zu lassen. "Obwohl unsere Männer eigentlich auch einen Preis verdient hätten, denn sie haben uns ja vertreten. Der Betrieb musste trotz Dreharbeiten weiterlaufen", meint Andrea Koch.

"Ihr" Sextett ist inzwischen zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden. Wenn Treffen anstehen, läuft die WhatsApp-Gruppe heiß. Die Liebe zum Essen mit möglichst vielen Zutaten aus eigenem Anbau ist bei allen spürbar. Und die Rezepte im Buch spiegeln das wider.

Info: Zu haben ist das Kochbuch zur SWR-Sendung "Lecker aufs Land" mit dem Beitrag von Andrea Koch im Hofladen "HelDen-Hof", Grenzhöfer Straße in Edingen.