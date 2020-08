Edingen-Neckarhausen. (krs) Die Freiwillige Feuerwehr der Doppelgemeinde hat am Sonntag nicht nur vier Personen aus einem Fahrstuhl, sondern auch einen Igel aus einem Kellerschacht der katholischen Kirche St. Andreas befreit. Das stachelige Tier saß fest und schrie. Kommandant Stephan Zimmer, sein Sohn Timo Zimmer und dessen Freundin Alexandra Herzog rückten zu Fuß zur Befreiungsaktion aus. "Wir wohnen in der Nähe und sind hingelaufen", erzählt Zimmer.

Nach einigen Telefonaten öffnete eine Kirchengemeinderätin den drei Einsatzkräften das Gebäude. Denn der Schacht ist mit einer massiven Stahlplatte abgedeckt und wäre von außen nur mit enormen Schäden an der Bausubstanz zu öffnen gewesen. Das geschwächte Tier ist im Pfarrgarten immer wieder umgefallen, da nahm der Kommandant es mit nach Hause, wo es erst mal Katzenfutter gab. "Beim Fressen ist er immer breiter und agiler geworden", erzählt Zimmer und lacht. So konnte er den Igel noch am Abend in einem Gebüsch im Feld wieder frei lassen.