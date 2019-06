Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es hat noch keinen Namen, das Schwanenjunge, das vor zwei Wochen beim Kleintierzuchtverein Edingen aus dem Ei geschlüpft ist. "Das Geschlecht steht auch noch nicht fest, also ist es besser, abzuwarten", sagt der zweite Vorsitzende Herbert Stein. Er war es auch, der am 3. Juni gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr ins Boot stieg, um ein vom Hochwasser bedrohtes Schwanennest auszuräumen.

"Ein besorgter Bürger hat bei uns angerufen und gesagt, dass das Nest bald weggeschwemmt werden würde", schildert die Umweltbeauftragte der Gemeinde Vivien Müller. Der Mann verwies auf einen Einsatz tags zuvor in Heidelberg, wo in stundenlangem Einsatz das Nest eines anderen Schwanenpaares versetzt worden war. Zusammen mit ihrem Kollegen Herbert Stein, der zugleich auch Leiter des örtlichen Bauhofs ist, fuhr Müller zum Treffpunkt an der Fähre mit der bereits alarmierten Feuerwehr. "Wir haben sie um Unterstützung gebeten", berichtet Stein weiter. Mit dem Schlauchboot seien sie rausgefahren zur Insel an der Eisenbahnbrücke: Die Steinschüttung ist bei Wasservögeln beliebt, oft stehen dort Kormorane, nun brütete dort auch wieder ein Schwanenpaar.

"Ein Nest umzusiedeln, ist aber nicht möglich", stellt Stein fest. Von daher sei auch die Aktion in Heidelberg nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Denn sobald ein Nest "gestört" werde, egal, ob nun durch Naturgewalt, tierische Räuber oder den Menschen, nehme es ein Schwan nicht mehr an, baue aber in der Regel neu und lege weitere Eier nach.

​Zur Vergesellschaftung hat der Kleintierzuchtverein den kleinen Schwan bei einigen Gänsejungen untergebracht. Bald könnte er in einen Tierpark oder Zoo kommen. Foto: Pilz

"Eigentlich hätte man der Natur ihren Lauf lassen müssen", findet Helmut Stein, der lange Zeit Tierpfleger im Luisenpark war und noch heute häufig gerufen wird, wenn Störche beringt werden müssen. Doch wie wären die Reaktionen ausgefallen, wenn Feuerwehr und Rathaus den Einsatz abgelehnt hätten? Die Kommentare in den sozialen Netzwerken hätten sich vermutlich überschlagen.

Aus drei bereits angebrüteten Eiern, die Stein aus dem Nest holen konnte, wobei weitere bereits sichtbar von Raubvögeln angepickt waren, schlüpfte schließlich ein Küken in der vereinseigenen Brüterei. "Man braucht dabei eine andere Luftfeuchtigkeit und muss das Ei zwischendurch abkühlen", erklärt Stein. Zur Vergesellschaftung habe man den kleinen Schwan bei einigen Gänsejungen untergebracht. Das Tier auszuwildern, sei aber nicht mehr möglich, dazu sei es nun zu sehr an den Menschen gewöhnt.

Doch der Verein stehe bereits in Kontakt mit Tierparks und dem Zoo, um es dorthin abgeben zu können, wo es auch weiße Schwäne gebe, sagt Stein. Ab sofort dürfe es nun auch ins Freigehege, wo ein kleiner Swimmingpool auf den Wasservogel warte. Dass es aufs Wasser gehört, sei dem Tier fraglos klar, denn es laufe im Vergleich zu den Gänsen ungern umher und fresse lieber im Liegen.

Zu den eigenen Trauerschwänen könne man das Junge nicht geben, denn das sei ein Pärchen. "Bis zum Winter werden wir das Schwanenjunge auf jeden Fall behalten", meint Herbert Stein. Für den Verein selbst war es das erste Mal, dass er ein Schwanenei in die Brüterei gab. Noteinsätze, um verletzte Schwäne zu bergen und wieder auszusiedeln, gab es aber schon. Tiere in Not sollte man immer melden, meint die Umweltbeauftragte Müller. Bei einem Gelege gehen die Meinungen im Ort auseinander. "Natur ist Natur und die Menschen entfremden sich ihr mehr und mehr", meint Fachmann Helmut Stein. Andere Stimmen sagen, der Mensch sei für viele Naturkatastrophen verantwortlich und müsse helfend eingreifen.

Fraglos hat der kleine Schwan zwar nun ein Leben in Gefangenschaft vor sich, das aber bei guter Pflege und Aufmerksamkeit. Die Anlage der Kleintierzüchter in Edingen, bei denen er die kommenden Monate verbringen wird, zählt in der näheren und weiteren Umgebung zu den schönsten. Ein Magnet für viele junge Eltern, die gern mit ihren Kindern herkommen und auf dem Spielplatz oder bei den Ziegen gerne verweilen.

Nur eines sollten Besucher nicht tun: Die Tiere unsachgemäß füttern. Vergorene Äpfel, verschimmeltes Brot oder gar Spaghetti Bolognese, wie bereits geschehen, machen sie krank und führen schlimmstenfalls zum Tod. Das hat dann auch mit Tierliebe nichts mehr zu tun.