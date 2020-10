Edingen-Neckarhausen. (nip) Georg Schneider geht, Antonio Trezza kommt: Am Mittwochabend erfährt die CDU-Fraktion zu Beginn der Gemeinderatssitzung – Beginn: 18.30 Uhr in der Neckarhäuser Eduard-Schläfer-Halle – eine Zäsur: Georg Schneider verlässt auf eigenen Wunsch hin den Ratstisch, an dem er seit 1999 einen Platz hatte. Für ihn wird Antonio Trezza nachrücken. Durch den Wechsel werden auch einige Ausschüsse neu besetzt, wobei lediglich die Sitze der CDU-Fraktion vergeben werden.

Inhaltlich findet sich ein mindestens genauso spannendes Thema auf der Tagesordnung: Nachdem die Kommune Anfang April die Fähre aus privater in die eigene Hand genommen hat, steht nun zum ersten Mal ein ausführlicherer Bericht auf der Agenda. Demzufolge hat die Gemeinde im ersten halben Jahr Einnahmen in Höhe von 106.000 Euro erzielt. Coronabedingt sind sie vermutlich geringer als in den Vorjahren. Demgegenüber stehen Ausgaben zur turnusgemäßen Erneuerung des Fährzeugnisses in noch nicht bezifferter Höhe. Da die Fähre 2020 nicht kostendeckend betrieben werden könne, so heißt es in der Vorlage, werde die Gemeinde den zugesagten Zuschuss der Stadt Ladenburg voraussichtlich in Anspruch nehmen. Auch personelle Veränderungen und die eventuelle Einführung eines bargeldlosen Bezahlsystems werden in der Sitzung thematisiert.

Zweiter Anlauf für Haus mit Kita

Nach einer Ehrenrunde steht ein Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses auf zwei Grundstücken in der Neckarhäuser Hauptstraße erneut zur Entscheidung an. Das Mehrfamilienhaus soll sechs Wohnungen und im Erdgeschoss eine Kindertagesstätte beherbergen. Im September hatten die UBL-FDP/FWV und die Offene Grüne Liste (OGL) dem Projekt aus mehreren Gründen noch ihre Zustimmung versagt: Die Überschreitung der Geschossflächenzahl war einer davon.

Das Hauptaugenmerk galt indes der Kita und der Frage, ob die Gemeinde den Bau beziehungsweise Kita-Betrieb fördern muss – und wenn ja, in welcher Höhe. Auch die Verkehrssituation beim Bringen und Holen der Kinder sahen mehrere Gemeinderäte kritisch und hielten das Problem für nicht gelöst.

Die Verwaltung selbst steht dem Bauvorhaben wohlwollend gegenüber. Im Kleinkindbereich ist die Anzahl der Betreuungsplätze bis Ende 2022 wohl ausreichend, aber für Kindergartenplätze besteht noch Bedarf.

Solchen meldet auch der DRK-Ortsverein Edingen an: Zwei seiner Fahrzeuge müssen dringend repariert werden. Das Rote Kreuz bittet hier um einen Zuschuss der Gemeinde. Auch noch im Programm: Die Änderung des Bebauungsplans "Hinter der Kirche", wo die Unternehmensgruppe "Diringer und Scheidel" ein Mehrgenerationenhaus plant, der Sitzungskalender für 2021 und die Vertragsverlängerung fürs Amtliche Mitteilungsblatt.

Info: Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 21. Oktober, 18.30 Uhr, Eduard-Schläfer-Halle. An selber Stelle tagt von 18 Uhr an der Technische Ausschuss öffentlich.