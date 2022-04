Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Auf dem Dach des künftigen Evangelischen Gemeindehauses in Edingen soll Strom erzeugt werden. Mit einer Photovoltaik-Anlage wollen die Kirchengemeinde als Verpächter, die Klimaschutzplus Energiegenossenschaft e.G. als Investor und die Ökostromer Edingen-Neckarhausen als lokal-nachhaltiger Stromanbieter einen Beitrag zum Ausbau der regenerativen Energien leisten. In der Kirche, direkt neben dem Rohbau für das neue Gemeindehaus, wurde jetzt der Dachvertrag unterzeichnet. Errichtet wird die Anlage im Juni oder Juli in sogenanntem gemeinschaftlichen Selbstbau unter fachkundiger Anleitung.

Mit 20 Kilowatt-Peak PV-Strom sollen die 52 Module in zehn Prozent Neigung die Kommune voranbringen auf dem beschlossenen geraden Weg zur Klimaneutralität bis 2035. Um die Sonnenkraft möglichst vom Vormittag bis in den Abend zu nutzen, wird ein Teil der Anlage nach Südosten, der andere nach Südwesten ausgerichtet.

Bevor Peter Kolbe, Pfarrer Bernd Kreißig und Kirchengemeinderatsvorsitzende Kerstin Remmers den Vertrag unterzeichneten, gab es Informationen zur geplanten Nutzungsweise. Ziel sei es, so Kolbe, den vor Ort erzeugten Sonnenstrom direkt im Gebäude zu nutzen. So wie bei der Kita St. Martin, auf deren Dach die Klimaschutzplus-Stiftung ebenfalls eine Anlage errichtet hat. Dort seien in neun Monaten 10.000 Kilowattstunden direkt verbraucht worden.

Den Strombedarf im neuen Evangelischen Gemeindehaus aber kenne man ja noch nicht, so Kolbe. Daher gehe man "mit Volleinspeisung an den Start". Der Strom fließt also erst mal komplett ins Netz. Nach einem Jahr sehe man dann mit Blick auf Verbrauch und Vergütung, "ob die Rahmenbedingungen stimmen". Wobei Kolbe betonte, dass die Kirchengemeinde den auf ihrem Dach erzeugten Strom günstiger erhält, als den aus dem Netz. Angelegt ist der Vertrag auf 20 Jahre, mit Option zur Verlängerung.

Die Errichtung nach dem Schweizer Impuls der "Solar-Selbstbau-Gemeinschaften", so Kolbe, sei dem inzwischen enorm gestiegenen Interesse an PV-Anlagen geschuldet. Die Solarfirmen kämen gar nicht mehr nach, und die hohen spezifischen Kosten führten zu langen Amortisationszeiten. Da mache die Anleitung zum gemeinschaftlichen Selbstbau durch Mitglieder der Klimaschutzplus-Stiftung, der Ökostromer und der Kirchengemeinde "aus der Not eine Tugend" – mit Hoffnung auch auf weitere PV-Projekte.

Wie Wolfgang Ding, Vorsitzender des Gebäudeausschusses, unterstrich, hätte diese Anlage die Kirchengemeinde kostenmäßig überfordert. So sei man froh über die Investorenlösung und die gute Zusammenarbeit. In Sachen Strombedarf nannte Ding auch eine Ladestation für E-Autos als Ziel. Leerrohre dafür seien vorgesehen. Der Zeitrahmen fürs Gebäude selbst sehe für April und Mai den Einbau der Fenster und Türen plus weitere Installationen vor. Im Frühsommer folgt die Holzfassade; im Oktober oder November soll die Fertigstellung sein.

Pfarrer Kreißig wies auf die Klimaschutz-Maßgaben der Landeskirche hin und konstatierte mit Blick auf Deutschlands Erdgas-Abhängigkeit: "Dieser Beitrag zur alternativen Energieversorgung ist wichtig; das braucht man seit vier Wochen niemandem mehr zu erklären". Rolf Stahl, der seitens der Ökostromer die Verbindung für das PV-Partnerprojekt herstellte, erinnerte an das Non-Profit-Prinzip des Ganzen: Die Klimaschutz-Stiftung gibt ihre Reingewinne für gemeinnützige Projekte.

"Wir sind auch an Freiflächen für große Vorhaben interessiert", dachte Peter Kolbe laut noch einen Schritt weiter. Darüber hinaus nannte Wolfgang Ding mit dem Dach der Kirche gleich ein weiteres Beispiel. Dieses jedenfalls sei "kein Tabu mehr".