Edingen-Neckarhausen. (zg/man) Mit einem solchen Erfolg hatte zunächst niemand gerechnet: Die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen hat im Rahmen der Aktion "Deckel gegen Polio" mehr als 600.000 Plastikdeckel gesammelt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, kam die Idee für die Aktion von David Wenz, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Edingen. Seine Tante Dorothea Knop ist Lehrerin an der Realschule Niefern-Öschelbronn, die sich an der Aktion "Deckel gegen Polio" beteiligt.

Die Aktion geht auf eine Kampagne von Rotary International zurück. Das Ziel: Möglichst viele Deckel von Plastikflaschen zu sammeln und diese an Getränkehersteller und Recyclingunternehmen zu verkaufen. Mit dem Erlös werden Impfungen für Kinder in der dritten Welt finanziert. Die unheilbare und hochansteckende Krankheit Poliomyelitis, auch Kinderlähmung genannt, soll damit bekämpft werden. Rund 500 Plastikdeckel - das entspricht in etwa einem Kilogramm - "kostet" eine Impfung.

Die Jugendfeuerwehr Edingen-Neckarhausen überlegte nicht lange: Sie wollten mitmachen und informierten die Einsatzabteilung über den Start der Aktion. Über Facebook und Instagram rief die Feuerwehr die Bevölkerung auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Mit Erfolg: Die Leute kamen und brachten säckeweise Deckel zum Feuerwehrhaus.

Insgesamt kamen so mehr als 600.000 Deckel zusammen. Dank des finanziellen Engagements der Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Frau Melinda wird dieser Einsatz noch verdreifacht. Mit dem Erlös wird man 3600 Kinder gegen Polio impfen können.

Die Deckel brachten die Wehrleute am Samstag, 24. November, zur Kirnbach Realschule in Niefern-Öschelbronn in der Nähe von Pforzheim. "Zugegeben, wir sind jetzt auch etwas erleichtert, dass wir diese Massen an Deckeln endlich los sind", wird Jugendwart David Wenz in einer Pressemitteilung zitiert. Mit dabei war auch die Bürgermeisterin von Niefern-Öschelbronn, Birgit Förster. Sie bedankte sich bei der Jugendfeuerwehr Edingen-Neckarhausen für ihr Engagement.

Anschließend packten Schüler der Kirnbach Realschule und Jugendliche der örtlichen Feuerwehr die begehrte Ware in Kunststoffsäcke und luden diese auf den Gerätewagen der Feuerwehr. Rainer Speidel vom Rotary Club Mühlacker-Enzkreis wird die Deckel nun wiegen und genau abzählen, bevor er sie an die zuständige Stelle weitergibt.

In Edingen-Neckarhausen beteiligten sich auch zahlreiche Vereine und Betriebe aus der Umgebung an der Sammelaktion. Der Safthersteller Naturella aus Waibstadt etwa spendete mit 480.000 Stück einen Großteil der Deckel. Auch die Firma M+K Menrad aus Edingen-Neckarhausen sammelte mit und stellte den Wehrleuten für den Transport der Deckel eine Schuttmulde zur Verfügung. Die Firma hat sogar angekündigt, bald eine Sammelstelle in Neckarhausen einzurichten. "Wenn es so kommt, werden auch wir weitersammeln", sagte Jeremy Eckstein, Pressesprecher der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen gestern im Gespräch mit der RNZ.