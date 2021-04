Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es kracht zwischen dem FC Viktoria Neckarhausen und der Gemeindeverwaltung: Vereinsvorsitzender Tobias Hertel und sein Stellvertreter Patrick Ibele sind sauer, die Verwaltung ist zerknirscht und hat sich schriftlich beim FC dafür entschuldigt, den hinteren Bereich der Zuschauertribünen ohne Wissen des Fußballclubs zum Teil abgerissen zu haben. Allerdings bittet Bauamtsleiter Dominik Eberle auch darum, keine falschen Behauptungen in die Welt zu setzen. Für den Fußballplatz bestehe, anders als fürs Vereinsheim, eben kein Erbbauvertrag, sondern lediglich ein Pachtvertrag. Das hatten die Vereinsvorsitzenden in ihrem Vortrag zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend nicht so eindeutig formuliert.

Im Zuge des Neubaus des Neckarhäuser Hebewerks und im Bebauungsplanverfahren für "Neckarhausen-Nord" müssen die streng geschützten Mauereidechsen, die sich seit Jahrzehnten am Rand des Viktoria-Platzes auf den sonnenbeschienenen Tribünen wohlfühlen, umgesiedelt werden. Diese zwingend erforderliche Maßnahme ist Bestandteil eines naturschutzrechtlichen Gutachtens aus dem Jahr 2019. Schon im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde begonnen, die Eidechsen an einen festen Platz zu locken. Ihre neue Heimat soll einmal das Außengelände des neuen Hebewerks werden. Die regelmäßigen Begehungen durch den Artenschutzgutachter, zuletzt am 11. März, hätten gezeigt, dass die Tribüne eine geschätzte Sonnenterrasse für die Reptilien sei. Weil die Tiere aber eben umziehen müssen, habe die Verwaltung, geschuldet auch dem kurzen Zeitfenster von Witterung, Vegetation und Eidechsen-Aktivitäten, den Umsiedlungs- und Vergrämungsprozess vorantreiben wollen und deshalb die Tribüne südöstlich teilweise abgerissen.

In diesem Zusammenhang sackte auch der bis dato vorhandene Fußweg zu den Garagen der Viktoria und zum mitbenutzten Fußballplatz der benachbarten DJK Neckarhausen ab. Bauamtsleiter Eberle versichert, dass man diesen Weg "sauber und verkehrssicher" wiederherstellen werde. Als Ersatz für die ebenfalls abgebauten Flutlichtmasten werde man eine Straßenbeleuchtung für die Abend- und Nachtstunden installieren.

Der Abbruch der Tribüne und der Abbau der Masten seien, das gibt Eberle zu, recht "spontan" passiert. Der Fehler dabei sei gewiss, den Verein vorab nicht informiert zu haben. Die Verwaltung sei aber davon ausgegangen, dass der jetzige Zeitpunkt wegen des Corona-bedingt eingeschränkten Trainingsbetriebs der beste sei.

Vereinsvorsitzender Hertel schildert, er sei aus allen Wolken gefallen, als er zum Stromablesen aufs Gelände kam und die Tribünen bereits zum Teil abgebrochen waren. Er frage sich, ob das alle Eidechsen überlebt haben, spricht von einer "stümperhaften Aktion". Während des Abbaus der Masten sei noch Starkstrom geflossen, und die blanken Kabel hätten aus der Erde herausgeschaut. Vorsichtshalber habe er spielende Kinder weggeschickt.

Hertel verweist auch auf den Pachtvertrag mit der Gemeinde. Demzufolge darf der Verpächter "nach vorheriger Benachrichtigung der Pächter" das Grundstück zum Beispiel zur Instandhaltung von Versorgungseinrichtungen betreten. Dabei entstehende Schäden müssen aber durch die Gemeinde vergütet werden. Darauf zielt der FC Viktoria auch ab. Zwischenzeitlich fand ein Vor-Ort-Termin statt, bei dem die Verwaltung noch einmal betonte, es sei "keine böse Absicht" gewesen, den Vorstand nicht zu informieren. Hertel kündigt nun eine rechtliche Überprüfung der Angelegenheit und mögliche Schadensersatzforderungen an. Einen Anwalt habe man eingeschaltet. Der Verein sei der Gemeinde bei der Eidechsenumsiedlung und wegen des Neubaus des Hebewerks entgegengekommen. Umso enttäuschter sei man nun. Ein Wiederaufbau der Tribünen macht, das ist unstrittig, keinen Sinn. Denn im Kontext der Entwicklung zum Wohnquartier müssen die ballsporttreibenden Vereine ebenfalls umsiedeln. Auch hier vermisst Hertel ein Konzept, das längst hätte vorliegen sollen.

Am Donnerstagnachmittag teilte Hertel der RNZ noch mit, dass ein Bagger gegen 14.30 Uhr bei den Abrissarbeiten auf dem Vereinsgelände die Hauptstromleitung gekappt habe. Demzufolge seien nun Neckarstraße, Uferstraße und Vereinsheim ohne Strom. Die EnBW sei vor Ort, um den Schaden zu beheben. Das bestätigte Bauamtsleiter Dominik Eberle. Der Trassenverlauf der Leitungen sei aus den Planunterlagen nicht ersichtlich gewesen.