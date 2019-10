Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. "Die Mussik hot Schloof!" - davon konnte in Edingen und Neckarhausen nie die Rede sein. Neben den alten und traditionsreichen Gesangsvereinen, Kirchenchören und dem Blasorchester der MV Neckarhausen gab es früh auch schon Tanzkapellen und Unterhaltungsensembles, die mit ihrer Livemusik bei Festen und in den Gasthäusern für Stimmung sorgten. Erst recht, als nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Amerikanern der Jazz, Swing und alsbald der Rock’n’roll auch an den Unteren Neckar kamen.

"Loss’ die Kabel weg, dein Vadder hot ah’ kähni gebraucht!", moserte ein älterer Gast im Herbst 1987, als ich mit damals 26 Jahren im "Grünen Baum" meine Gitarre an den kleinen Verstärker anschloss. "Stimmt, mein Vater hat Akkordeon und Saxofon gespielt, in den 50er Jahren", entgegnete ich. Um dem kritischen Gast die Sache praktisch zu erklären, bekam er die Ersatzgitarre zum selbst Ausprobieren an den Stammtisch: "Ah, do kummt jo gar nix raus!" - "Richtig, und darum brauch’ ich die Kabel", sagte ich. Diese kleine Episode hat sich wirklich so zugetragen. Und sie zeigt schön, welch livemusikalischen Quantensprung die ersten Gesangsanlagen und Verstärker bedeuteten.

Die Tanzband "Hoffer´s men" um Bandleader Erich Hoffer (l. an den Keyboards) im September 1993 bei der Neckarhäuser Kerwe in der Sporthalle am Freizeitbad. Foto: Kraus-Vierling

Die Combos der 50er Jahre kamen fast alle noch ganz ohne Kabel aus, es sei denn sie hatten Leselämpchen an den Notenpulten. Letztere trugen meist den Bandnamen oder ein Logo. Hinter ihnen saßen je nach Stärke und Besetzung die Ziehharmonika-Spieler, Saxofonisten, Klarinettisten und Trompeter. Für Soli oder markante Bläser-Sets wurde aufgestanden. Zu ihrer Seite hatten sie neben dem Schlagzeuger vielleicht auch schon einen Akkustik-Gitarristen.

Fürs Bassfundament reichte das Volumen des Kontrabasses, oder die linke Hand des Manns am Klavier musste den Part in den tiefen Lagen mit übernehmen. Und so viel die Piano-Könner in der Regel zum Gesamt-Arrangement beitrugen, so wenig brauchten sie für ihre Auftritte zu transportieren. Denn ein Klavier stand praktisch überall, in jeder Halle und jedem größeren Lokal, wo zum Tanzvergnügen aufgespielt wurde.

Lokalmatador in Edingen war die 1949 als "Nachtfalter" gegründete Band von Willy Reinle. Bald taufte man sich in "Carmen" um, ein paar Jahre später in "Reinle-Combo". In die Tasten griff Hugo Schuler, der später lange auch das"Doppel-Sextett", ein Vocal-Ensemble bei der "Sängereinheit", leitete. Mein oben erwähnter "Vadder ohne Kabel" war Erich Kraus, der in der frühen "Nachtfalter-Zeit" mit Freund "Pit" Albiez zunächst noch die Geigenbögen schwang. Doch der Musikgeschmack wandelte sich in der Nachkriegszeit rasch, daher wechselte mein Vater erst ans Akkordeon und schließlich ans Alt-Saxofon.

Zu den wichtigsten Auftrittsorten zählten in Edingen der Tanzsaal im "Ochsen"; in Neckarhausen hatte unter anderem das Gasthaus "Krone" einen Saal. Auch in den alten Turnstätten wurde mit viel Ausdauer getwistet und dazwischen wurden Walzerrunden gedreht. In Edingen war das möglich in der Jahnturnhalle des TVE, in Neckarhausen im Saalanbau des "Badischen Hofs" (heute "Quinta da Luz"), wo sonst TVN-Gymnasten trainierten.

Eine gängige Art, die Band zu finanzieren, war das Tellerchen, auf dem vor jeder Tanzrunde ein Obolus zu entlohnen war. Wenn ein Wirt sich bei Speis’ und Trank für die Musiker knauserig zeigte, brachte die Combo beim nächsten Mal Getränke und Vesperbrote mit.

Wilder und lauter wurde es in den späten 50er- und frühen 60er-Jahren, "als der Beat an die Bergstraße kam" - so der Titel eines 2017 im Edingen-Neckarhäuser Verlag Edition Fetzer erschienenen Buchs von Ernst-Ludwig Drays. Zwar gab es in Edingen und Neckarhausen keine namhaften Beat-Keller wie etwa in Auerbach, Lorsch oder Bensheim. Aber auch hier packte der Sog der Beatles und Stones die Jugend, wurden Beat- und Rockbands gegründet, auch die Tanzmusik, etwa der "Hoffer’s men" wurde mit manchem harten Riff gewürzt.

In den frühen 70ern rockten "Guru Guru" die Pestalozzihalle und lokale Bands wie "Toast" oder "Candy" ab 1975 das Jugendzentrum. Dort geht seither mehrmals im Jahr die Post ab, heute mit der Nachwuchsgruppe "Colour Jet".