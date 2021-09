Anders als an seinen vorherigen Stationen habe er in Edingen Zeit, sich alles in Ruhe anzuschauen und dann mit dem Kollegium Zukunftspläne zu schmieden, sagt Eric Sasse. Foto: privat

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Am kommenden Montag beginnt an der Edinger Pestalozzi-Grundschule ein neuer Abschnitt: Eric Sasse übernimmt in der Nachfolge von Renate Wacker, die nach zehnjähriger Amtszeit in den Ruhestand gegangen war, die Leitung der Schule. Wacker hätte sich den Übergang früher und fließender gewünscht; erst spät bestätigte das Regierungspräsidium Karlsruhe die Personalie. Der 34-jährige Eric Sasse war seit 2018 Schulleiter der Deutschorden-Grundschule Kirchhausen und zusätzlich seit 2020 kommissarischer Leiter der Grundschule Klingenberg, beides Ortsteile von Heilbronn.

"Die Grundschule in Edingen hat ein besonderes pädagogisches Profil", sagte Sasse im Gespräch mit der RNZ. Ganztagsschule und jahrgangsübergreifendes Lernen unter einem Dach – das sei sicher eine Herausforderung. "Aber man merkt schnell, dass sich hier viele Menschen viele kluge Gedanken zur Umsetzung und konkreten Gestaltung im Schulalltag gemacht haben."

Vor seiner Bewerbung habe er mit seiner Vorgängerin telefoniert und die Schule besucht. Wacker habe sich viel Zeit genommen, alles erklärt und gezeigt: "Da war ich sehr schnell begeistert von den Möglichkeiten, die diese Schule bietet." An den Schulen, die er bislang geleitet habe, hätte zur Amtsübernahme jeweils dringender Handlungsbedarf in verschiedensten Bereichen bestanden: "Ich wusste, dass ich ohne große Einarbeitungszeit praktisch sofort tiefgreifende Veränderungen und Projekte in der Schulentwicklung angehen musste."

In Edingen sei das nicht notwendig: "Dank der tollen Arbeit von Frau Wacker und des Kollegiums habe ich hier den Luxus, erst einmal ankommen zu dürfen." Er könne sich alles in Ruhe anschauen und dann gemeinsam mit dem Kollegium überlegen, wie und in welche Richtung sich die Schule weiterentwickelt: "Da ist in Edingen viel möglich."

Geboren wurde Sasse in Frankfurt/Oder, machte Abitur in Bad Bergzabern und studierte an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Nach dem Vorbereitungsdienst an der Pestalozzi-Grundschule in Hockenheim legte er die Zweite Staatsprüfung ab und belegte parallel dazu den Masterstudiengang Bildungswissenschaften mit dem Schwerpunkt "Fachdidaktik Deutsch".

Seit Sommer 2019 promoviert Sasse nebenberuflich in Heidelberg bei Professor Gerhard Härle über literarische Unterrichtsgespräche. Neben den Stationen an Heilbronner Schulen war er zudem von 2015 bis 2019 Fachberater für Ganztagsgrundschulen am Schulamt Heilbronn. Eric Sasse ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit der Familie seit einigen Wochen in Ladenburg. Als Hobbys nennt er Literatur und Badminton. Zudem trainierte Sasse vier Jahre lang die Fußball-Bambini, später die E-Jugend des ASV Eppelheim. Dort helfe er immer noch hin und wieder aus.

Der Schulweg zur Pestalozzi-Grundschule in Edingen, die mit rund 280 Schülern etwa doppelt so groß ist wie die beiden Heilbronner Schulen Sasses zusammen, ist also nicht weit. Den direkten Draht und kurze Wege zum Schulträger, das bezeichnet er als Vorteil. In Heilbronn seien seine Schulen nur zwei von vielen weiteren gewesen. Da gehe man schnell mal unter oder werde ganz vergessen – gerade als Grundschule. Das könne in Edingen-Neckarhausen so nicht passieren.

Nun werde er sich erst einmal Zeit nehmen, um die Schule und alle Menschen, die an ihr wirken, kennenzulernen. "Natürlich habe ich Ideen, gerade aus dem Bereich der Literatur und des literarischen Lernens, die ja persönliche Schwerpunkte meiner Arbeit sind." Aber wie genau sich das einbringen lasse, sei ein Prozess, den die Schulgemeinschaft gemeinsam entscheiden und gestalten müsse. Überstülpen werde er nichts, das wäre "anmaßend und übereilt".

Eric Sasse würde seine eigenen Kinder jederzeit hierhin schicken

Auf die drängenden Fragen der Bildungsgerechtigkeit und Digitalisierung werde man passende Antworten finden müssen. "Das Gesamtpaket muss am Ende stimmen – die Kinder sollen die Schule nach der vierten Klasse nicht nur mit viel Wissen und Können verlassen, sondern auch mit vielen schönen Erinnerungen an ihre Grundschulzeit."

Wenn er sich die Frage stelle, ob er seine eigenen Kinder gern auf diese Schule schicken würde, könne er eindeutig mit "ja" antworten. Man merke schnell, dass in Edingen ein engagiertes Kollegium in einer gut funktionierenden Schule arbeite. Es gebe eine interessierte Elternschaft und einen aktiven Förderverein, ein weitläufiges Außengelände, Sporthallen, Schulbücherei und ein Schwimmbad. Der anstehende Umbau – Start soll 2022 sein – sei eine Herausforderung. Aber er wisse, dass über Jahre hinweg bereits viel Energie in die Planungen geflossen sei. "Im Vergleich dazu ist es vielleicht sogar ein eher dankbarer Job, den tatsächlichen Umbau begleiten zu dürfen."