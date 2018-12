Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Schmuck und Bargeld hat ein Einbrecher am Samstag in einem Wohnhaus in der Heidelberger Straße erbeutet. Das berichtet die Polizei. Der Täter hebelte offenbar zwischen 16.30 und 18 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlte in der Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen. Mit dem aufgefundenen Diebesgut machte er sich wieder aus dem Staub. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann laut Polizei bislang nicht genau beziffert werden. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter Tel. 06203/93050, oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, unter Tel. 06203/892029.