Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Fridolin Bosse ist in der Welt der Klassik Zuhause wie nur wenige in seinem Alter. Der 13-Jährige räumte in diesem Jahr bei "Jugend musiziert" auf regionaler und Landesebene ab und qualifizierte sich für den Bundeswettbewerb - und das nicht zum ersten Mal: Auch in den vergangenen Jahren stellte er an Klavier und Posaune und mit Gesang erfolgreich unter Beweis.

Als Sohn eines Musiklehrers und jüngster Spross einer musikalischen Familie war ihm Talent zwar in die Wiege gelegt, seine eigene Laufbahn begann aber doch eher zufällig: Seine ältere Schwester hatte Klavierunterricht, weigerte sich aber an einem Tag, dorthin zu gehen. "Wir haben dann mehr im Spaß in die Runde gefragt, wer denn die Stunde nehmen will", erinnert sich Vater Wieland Bosse. Die Antwort kam vom damals fünfjährigen Fridolin. Er wollte Klavier spielen.

Gesagt getan. Der Fünfjährige nahm die Klavierstunde der Schwester und hat seitdem die Lust am Instrument nicht verloren. In der Graf-von-Oberndorff-Schule war er in der Bläserklasse. "Da habe ich dann Eufonium gespielt, mein Arm war einfach noch nicht lang genug für die Posaune", sagt er und lacht. Wann das Singen kam, weiß er gar nicht mehr genau, das habe er schon immer gern getan. "Als er noch nicht sprechen konnte, hat er sich quasi in Leitmotiven ausgedrückt", ergänzt der Vater. "Wenn er eine Eisenbahn gesehen hat, hat er angefangen, das Eisenbahnlied zu singen." Die Leidenschaft blieb.

Inzwischen kann man den 13-Jährigen im Mannheimer Nationaltheater hören. Dort singt er im Kinderchor, in Opern wie "Hänsel und Gretel" und "La Bohème" oder auch als Solist. So singt er in der Oper "Toska" einen Hirten, gehört zu den drei Knaben in der "Zauberflöte" und hat die Rolle des Yniold in "Pelléas et Mélisande". Ob es für ihn einen Unterschied zwischen einem Opernauftritt und "Jugend musiziert" gibt? "In der Oper ist man nicht so nah zum Publikum, und bei ‚Jugend musiziert‘ gibt es ja auch eine Jury, die bewertet", sagt Fridolin. Bei dem Wettbewerb sei er deswegen nervöser.

Aber ein bisschen Nervosität gehöre ja auch dazu, weiß der junge Profi. Ein Leben ohne Musik kann er sich nicht vorstellen. "Wenn ich nicht gerade selbst spiele, dann höre ich Musik", sagt er. Besonders gern mag er klassische Opern und Wagner. "Er ist ein toller Komponist, und er schöpft in seinen Opern immer das komplette Orchester aus", schwärmt der 13-Jährige. "Oft sind seine Opern lang, aber sie sind nie langweilig, weil einfach alles passt." Die Begeisterung ist ihm deutlich anzusehen. Er hat auch schon den ganzen "Ring" gesehen, der insgesamt etwa 16 Stunden dauert. "Meine Eltern haben mich da reingeschleppt, als ich acht war", erinnert sich Fridolin. "Aber es war wirklich toll! Auch wenn ich da die Musik noch nicht so verstanden habe wie heute." Aber er hört nicht nur klassische Musik. "Ich mag Pop oder Siebzigerjahre, aber auch Deutschrap", sagt er und lacht wieder.

Fridolin übt jeden Tag etwa eine halbe Stunde Klavier, und knapp 20 Minuten Posaune. Die Häufigkeit von Chorproben und Stimmbildung variiert. Auf den Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" an Pfingsten ist der junge Musiker gut vorbereitet. Er hat sich für verschiedene Auftritte dort qualifiziert. Fridolin begleitet einen Trompeter am Klavier und singt im Terzett, also mit zwei anderen Jungen.

Dieses Jahr wird der Bundeswettbewerb in Halle ausgetragen, letztes Jahr musste Fridolin nach Lübeck. Das viele Reisen stört ihn und seine Familie aber nicht. "Wir verbinden das meistens mit einem kleinen Familienurlaub", erzählt sein Vater. "Das ist dann immer sehr schön, aber auch sehr aufregend", fügt Fridolin hinzu. Die Stücke sitzen, und er freut sich auf Halle.

Für seine Zukunft hat Fridolin schon recht konkrete Pläne. "Ich würde gerne Opernsänger oder Dirigent werden", sagt er. "Da sind die Leute meistens ziemlich nett." Ein großer Traum sind für ihn als Wagner-Fan die Bayreuther Festspiele. Aber der jugendliche Musiker weiß, dass es bis dahin ein harter Weg ist. "Ich weiß, dass es schwer ist, Künstler zu werden. Ich könnte mir auch vorstellen, Lehrer zu werden, aber es muss auf jeden Fall etwas mit Musik sein."