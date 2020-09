Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Bei der Durchsuchung einer Wohnung sind zwei Drogendealer auf die Polizisten losgegangen und haben drei Beamte verletzt, zwei davon schwer. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Am Donnerstagvormittag durchsuchten die Polizisten demnach die Wohnung eines 23-Jährigen in Neckarhausen. Der Mann stand im Verdacht, mit Drogen zu handeln. Bei der Aktion fanden die Beamten knapp 100 Gramm Kokain, über 30 Gramm Haschisch, rund 30 Gramm Metamphetamin, eine Vielzahl von Glasfläschchen gefüllt mit dem Dopingmittel Testosteron, eine Machete und einen Baseballschläger sowie über 4000 Euro Dealgeld.

Plötzlich griff aber der Bruder des 23-Jährigen, der ebenfalls in der Wohnung war, die Polizisten an. Der 20-Jährige schlug die Beamten ins Gesicht, eine Beamtin streckte er mit einem Faustschlag nieder. Als sie aufstehen wollte, schlug der 20-Jährige nochmals zu. Die Beamtin erlitt so schwere Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Brüder wurden festgenommen.

Am Freitag ging es dann vor den Haftrichter, der Haftbefehl erließ. Sie wurden in ein Gefängnis gebracht.