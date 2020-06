Edingen-Neckarhausen. (krs) Seit diesem Monat ist die Mietpreisbremse in der Doppelgemeinde nicht mehr wirksam. Bei der Überarbeitung der Verordnung durch das Land fiel Edingen-Neckarhausen aus dem Geltungsbereich. Daneben sind noch weitere 30 Kommunen weggefallen, 52 neue jedoch kamen dazu.

Die Verwaltung trägt das mit Fassung. "Aus unserer Sicht war die Mietpreisbremse hier kein großes Thema", sagt Bürgermeister Simon Michler im Gespräch mit der RNZ. Er betont aber auch, dass die Gemeinde oft schlecht einschätzen kann, was für Privatleute bei diesem Thema wichtig ist. "Im privaten Wohnungsmarkt kriegen wir wenig mit", räumt Michler ein.

Warum die Mietpreisbremse in Edingen-Neckarhausen nicht mehr gilt, weiß der Bürgermeister nicht genau. "Es gibt Statistiken, aber nähere Hintergrundinformationen haben wir jetzt nicht", erklärt er. Große Nachteile erwartet Michler nach der überarbeiteten Fassung aber für niemanden. Schwierig sei an der Mietpreisbremse ohnehin gewesen, dass es für die Kommune keinen Mietspiegel gab. Dafür habe man sich seines Wissens an Mannheim orientiert, meint Michler.

Der Mieterverein Heidelberg kritisiert die Verordnung des Landes in einer Mitteilung und argumentiert dabei auch mit der Nähe einiger der weggefallenen Kommunen zur Universitätsstadt Heidelberg. Denn viele Studierende leben nicht in der Stadt selbst sondern im Umland.

Trifft das auch auf die Doppelgemeinde zu? "Wir sind jetzt nicht die große Studentenhochburg", sagt Michler. So gebe es zwar durchaus Studierende in Edingen-Neckarhausen, aber es stelle sich dei Frage nach geeigneten Wohnungen für beispielsweise Wohngemeinschaften. "Was man so hört, sind die Vermieter aber fair zu jungen Leuten und Studierenden", meint der Bürgermeister.

Von einem entspannten Wohnungsmarkt zu sprechen, sei mit dem Rausfall der Doppelgemeinde aus der Verordnung jedoch nicht richtig. "Die Änderung ist nicht gleichbedeutend mit einer Entspannung auf dem Markt", sagt Michler. Das bestätigen die Neubauprojekte, die in der Gemeinde immer wieder rege Diskussionen auslösen. "Nach wie vor ist es so, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot, wenn es neue Häuser gibt."