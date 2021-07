Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Die Pestalozzi-Halle ist vorerst nicht mehr nutzbar. Ein Desinfektionsmittelspender im Nebeneingang der Halle ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr "durch eine bislang unbekannte Person in Brand gesetzt" worden, teilte die Polizei mit. "Alles, was Füße hat, ist momentan hier", sagte Stephan Zimmer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Doppelgemeinde, bei dem Einsatz. Die Brandbekämpfer waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde dabei trotz laufenden Schulbetriebs niemand, der Sachschaden wird aber wohl erheblich ausfallen.

Als die Wehr eintraf, war die Halle bereits evakuiert, berichtete der Kommandant. Laut Polizeiangaben war eine 20-köpfige Schulklasse gerade im Schwimmbad unter der Halle, als der Desinfektionsmittelspender begann, zu brennen. Nebenan im überdachten Freiraum unter dem Funktionsgebäude feierte gerade die jahrgangsübergreifende Klasse 3/4 F ihr Abschlussfest, mit Eltern, Lehrkräften und Kindern. "Die Kinder fanden den Einsatz natürlich furchtbar interessant", sagte Zimmer. Der Kommandant rechnet mit einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

"Wenn Kunststoff verbrennt, entstehen giftige Gase", erklärte er. Und so ein manueller Desinfektionsmittelspender bestehe aus einer Menge Kunststoff. "Die Flasche ist aus Kunststoff, der Fuß ist aus Kunststoff und dann hat man noch gut einen Liter Alkohol – das brennt gut", sagte der Kommandant. "Wir haben das Ding brennend aus der Halle gezogen und draußen abbrennen lassen", erklärte Zimmer. Das Problem bei dem Einsatz sei aber nicht das Feuer an sich, sondern die "massive Rauchentwicklung". "In der Halle ist alles verrußt, selbst Spinnenweben sind kohlrabenschwarz", sagte Zimmer. Die Belüftung müsse ausgetauscht werden, schätze er.

Bauamtsmitarbeiter Herbert Stein bestätigte das. Auch er war vor Ort und rechnete auf den ersten Blick mit einem Schaden von rund 30.000 Euro, sagte aber: "Das ist nur eine grobe Schätzung, morgen wissen wir mehr." Weil die Pestalozzi-Halle keine Fenster hat, die man öffnen kann, gibt es eine Belüftungsanlage. Deren Filter müssen nun ausgetauscht werden, sagte Stein. "Umkleiden und Flure sind auch verrußt, genauso das Mobiliar", führte der Bauamtsmitarbeiter aus. Letzteres werde man aufwändig reinigen müssen, Flure und Umkleiden müssen außerdem noch neu gestrichen werden.

Für das neue HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) war der Einsatz die "Feuertaufe", wie der Pressesprecher der Freiwilligen Wehr angab. Das hatten die Brandbekämpfer erst in der vergangenen Woche offiziell übergeben bekommen. "Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, es hat gut funktioniert", erklärte er.

Auch die scheidende Schulleiterin der Pestalozzi-Schule, Renate Wacker, war vor Ort. Sie habe gerade mit ihrer Tochter in Edingen Kaffee getrunken, als sie erst die Feuerwehr hörte und dann von dem Einsatz erfuhr. Am vergangenen Freitag verabschiedete die Schulgemeinschaft sie in ein dem Ruhestand vorgelagertes Sabbatjahr. Wacker hat die Grundschule elf Jahre lang geleitet.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 19.45 Uhr

Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Zu einem Brand in der Sporthalle der Pestalozzi-Schule in Edingen kam es am Dienstagnachmittag. Das teilte die Polizei mit. Gegen 16.30 Uhr wurde ein in der Turnhalle angebrachter freistehender Desinfektionsspender in Brand gesetzt. Hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung, die in die zu diesem Zeitpunkt leere Turnhalle zog.

In der Schwimmhalle unter der Sporthalle befand sich zu diesem Zeitpunkt eine rund 20-köpfige Schulklasse. Diese konnte das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen. Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Es entstand minimaler Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050 in Verbindung zu setzen.