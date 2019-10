Für den Turnverein ist Janine Tödling durchschnittlich zehn Stunden in der Woche tätig. Bei Veranstaltungen kann es auch mal eng werden mit der Zeit oder mit den Nervenkostümen derer, die planen und organisieren. "Aber das Ganze gibt einem sehr viel zurück." Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, einen Halbtagsjob im IT-Projektmanagement, eine Aufgabe als Übungsleiterin fürs Vorschulturnen und ein Ehrenamt als Vorstandsmitglied im Turnverein Edingen. Und trotzdem hätte Janine Tödling jederzeit eine Antwort auf die Frage, weshalb man sich eigentlich ehrenamtlich engagieren sollte.

"Ehrenamt wurde in meiner Familie immer gelebt. Und es ging dabei immer nur darum, wie viel man einbringen kann", sagt die 38-Jährige. Der Sportverein war quasi die zweite Heimat der Norddeutschen. "So bin ich aufgewachsen und das hat mich geprägt."

Klar, der Aufwand fürs Ehrenamt sei da. Für den Turnverein ist sie durchschnittlich zehn Stunden in der Woche tätig. Und wenn Veranstaltungen anstehen, kann es auch mal eng werden mit der Zeit oder mit den Nervenkostümen derer, die planen und organisieren. "Aber das Ganze gibt einem sehr viel zurück", sagt Janine Tödling.

Die Geselligkeit, die dabei entstehe, sei toll. "Und wir haben ganz viele Freunde gewonnen, die oft dieselben Interessen haben - ähnlich tickende Menschen eben." Geboren und aufgewachsen ist sie in der Nähe von Kiel, zog nach Berlin und dann der Liebe wegen 2004 nach Edingen. An der heutigen Dualen Hochschule studierte sie Wirtschaftsinformatik.

Als der ohnehin veraltete Martin-Luther-Kindergarten nach einem Wasserschaden Ende 2013 zum irreparabel beschädigt wurde, sich aber über einen längeren Zeitraum auf Seiten der evangelischen Kirchengemeinde als Träger und der politischen Gemeinde nichts tat, organisierten Tödling, Heike Dommermuth und Sandra Edelmann Elternproteste. Zumal es im benachbarten Pavillon einen weiteren Wasserschaden gab. "Es reichte uns mit den zerfallenden Gebäuden", schildert Tödling.

Ab Sommer 2014 seien sie beim damaligen Bürgermeister Roland Marsch auf der Matte gestanden. Ende 2014 lagen Pläne auf dem Tisch, die von den Eltern abgelehnt wurden. "Wir haben gesagt, erst muss eine neue Kita gebaut werden, dann kann es um Wohnbebauung gehen." Zudem fürchteten die Eltern ums vorher großzügige Außengelände. Eine Aktion im Januar 2015 im strömenden Regen brachte das Projekt voran: Die Eltern hatten das Außengelände mit Flatterbändern abgesteckt, sodass die drohende Verkleinerung sichtbar wurde.

"Diese Aktion von uns war Gold wert, denn das, was jetzt steht, ist das, was wir wollten", sagt Tödling. Leicht sei das alles nicht gewesen. "Es gab unübersichtliche Entscheidungsprozesse und viele Interessensgruppen. Die versprochene Einbindung der Eltern fand so nicht statt. Das hat uns schon auch frustriert, denn alles funktionierte immer nur mit Druck." Im Kindergarten wurde sie zur Elternbeirätin und zur Elternbeiratsvorsitzenden gewählt. "Aber Engagement hat für mich nichts mit einem Posten zu tun."

Dennoch kam Tödling immer wieder zu einem Amt. Als Übungsleiterin fürs Vorschulturnen sprang sie mit einer Gruppe von Müttern ein, als der Posten vakant war. Das war vor sechs Jahren. Davor war sie Übungsleiterin der Handball-Minis - die Sportart, von der sie kommt und von der sie sagt, sie sei immer noch die schönste, auch wenn sie nicht mehr aktiv ist. Als 2015 das große Jubiläumsfest des Turnvereins zum 125-Jährigen anstand, ließ sie sich von Tanja Ding in Planung und Umsetzung einspannen. Es war quasi das Ticket in die Vorstandsriege des TVE.

Tödling wurde Beisitzerin im Gesamtvorstand und vor zwei Jahren ins Vorstandsteam gewählt, als Bernd Grabinger aufhörte. "In der Summe läuft es super. In den Vorstandssitzungen wird genauso viel gelacht wie gearbeitet", schildert Tödling. Ohne Unterstützung der Familie wäre ihr Engagement im Ehrenamt jedoch nicht leistbar. "Mein Mann und ich sehen aber einfach den Mehrwert eines großen Bekanntenkreises", meint sie. Ihren Mann Jens hat sie ein stückweit mit "Ehrenamt" infiziert.