Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Die Wildschweine sind nach wie vor Dauergäste, inzwischen hat sich auch ein Biber dazugesellt", stellt Herbert Stein vom Bau- und Umweltamt der Doppelgemeinde fest. Die Rede ist vom Krottenneckar, der zu verlanden droht. Das Areal gehört zum Naturschutzgebiet Unterer Neckar und sollte eigentlich Fischen und Amphibien einen Laichplatz bieten. Über die Jahre hat sich dort jedoch immer mehr Sediment angesammelt, das Flachwassergebiet müsste entschlammt werden.

Schon 2018 gab es eine Ortsbegehung mit Vertretern der Gemeinde, des örtlichen Naturschutzbundes (Nabu) und des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP). Letzteres ist für die Maßnahme zuständig und kündigte sie bereits bei dem Ortstermin 2018 an. Passiert ist seitdem noch nichts. "Das RP schweigt", sagt Stein. "Wir dachten, es geht diesen Winter los, aber jetzt ist der Winter vorbei und wir warten auf den nächsten." Denn in der Vegetationsphase könne man den Krottenneckar nicht entschlammen. "Das ist ein starker Eingriff, die Störung für Flora und Fauna wäre zu groß", erklärt Stein. Möglich sei die Maßnahme nur zwischen dem 1. Oktober und Ende Februar. "Wir haben am Krottenneckar Insekten und Vögel, die es an anderen Orten gar nicht mehr gibt", führt Stein aus. Diese Brutreviere dürfe man auf keinen Fall stören. Also: Noch ein Jahr warten.

Vom ersten Ortstermin bis zur Umsetzung werden demnach mindestens drei Jahre vergehen. Auf Anfrage der RNZ, warum sich das Verfahren so lange zieht, erklärt RP-Sprecherin Irene Feilhauer knapp: "Das Projekt Entschlammung des Krottenneckars ist von der Priorität her als nicht dringliche Maßnahme ohne akuten Handlungsbedarf eingestuft, da das Gewässer langsam verlandet." Die Wildschweine können sich, wie es aussieht, also noch eine Weile in dem Gebiet wohlfühlen.

Mittlerweile gibt es aber immerhin einen Plan für die Entschlammungsaktion: "Zunächst wollen wir mit dem Schreitbagger eine schmale, flache Rinne ausheben und die weitere Entwicklung der Rinne nach Hochwasser abwarten", erklärt Feilhauer. Dafür sei noch keine wasserrechtliche Befreiung durch zuständige Behörden wie Landratsämter oder das Wasser- und Schifffahrtsamt nötig. Für den zweiten Abschnitt des Vorhabens dagegen schon, teilt die RP-Sprecherin mit. Für eine "Verbesserung des Durchflusses durch den Krottenneckar" sei eine "Schöpfbuhne im Altneckar" – also eine Vertiefung des Flussbetts – notwendig. Die erforderlichen Genehmigungsunterlagen müsse das beauftragte Planungsbüro aber erst noch erarbeiten, sagt Feilhauer.

Bis zuletzt lief eine Ausschreibung für das Entfernen von Gehölzen und das Ausheben der Rinne. "Leider hat sich das Verfahren verzögert, dadurch können die Gehölzarbeiten aus Naturschutzsicht nicht mehr direkt nach Vergabe, sondern erst nach der Vegetationsphase ausgeführt werden", erklärt Feilhauer und bestätigt damit Steins Angaben. Die Gehölzarbeiten können "frühstens im Spätsommer 2021 bei niedrigen Wasserständen" beginnen, sagt die RP-Sprecherin. Danach werde ein Schreitbagger die Initialrinne graben. Diese soll sich dann durch Hochwasser entwickeln. "Unabhängig hiervon werden Genehmigungsunterlagen für den Bau einer Schöpfbuhne erstellt", kündigt Feilhauer an. Und auch damit ist das Verfahren noch nicht zwingend abgeschlossen. "Ob dann die Rinne noch weiter vertieft und damit der Krottenneckar weiter entschlammt werden muss, hängt von den weiteren Entwicklungen ab", sagt die RP-Sprecherin.

Bürgermeister Simon Michler ist froh, dass ein Beginn nun wenigstens in Sicht ist. "Das Thema wird immer wieder angesprochen. Es ist immer schade, wenn es nicht klappt wie vorgesehen."