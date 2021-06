Edingen-Neckarhausen. (joho) "Wir freuen uns, dass das heute sehr zügig vorangeht und die Verteiler ausreichend dimensioniert sind. Sie reichen für alle Haushalte, und es ist noch Luft nach oben", bekundete Erster Bürgermeisterstellvertreter Dietrich Herold. Am Dienstag wurde das zweite "Point of Presence"-Gebäude (POP) in Neckarhausen-Nord an der Eisenbahnbrücke durch die Deutsche Glasfaser gesetzt. Bei den etwa garagengroßen "POP"-Gebäuden handelt es sich um Übergabepunkte innerhalb der Gemeinde, von denen aus die Anschlüsse verteilt werden. Die beiden "POP" waren per Sattelschlepper angeliefert und mittels eines Krans an den Standorten Eichendorff- und Hauptstraße in die vorbereiteten Baugruben gesetzt worden.

"In Neckarhausen Nord stehen somit nun 1500 Anschlüsse zur Verfügung, vom Standort Eichendorffstraße aus können 3700 Nutzer versorgt werden", präzisierte Bauleiter David Müller von der Deutschen Glasfaser.

Damit sei eine wichtige Infrastrukturmaßnahme nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft in Gang gesetzt worden, die die Arbeits- und Lebensqualität in Neckarhausen durch das schnelle Netz entscheidend verbessere, so Herold.

"Die Arbeiten liegen derzeit im Zeitplan und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden", erläuterte Holger Schlüter vom Bau- und Umweltamt. Vom nun aufgebauten Übergabepunkt würden nun die Kabel in Richtung Wingertsäcker auf der einen, und entlang der Neckarstraße bis zur "Bäko" auf der anderen Seite verlegt, so Schlüter über das weitere Vorgehen. Nach den Sommerferien soll der Ausbau südlich der Bahnlinie bis zum Ortsausgangerfolgen.

"Neckarhausen ist unser erstes Projekt überhaupt in Baden-Württemberg", berichtete Projektleiter Jürgen Weck. Und da dieses als Pilotprojekt für die Deutsche Glasfaser sehr wichtig sei, habe man ein besonderes Auge darauf, dass alles reibungslos funktioniere, sagte Weck abschließend.

Info: Ortsbezogene Infos: www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau