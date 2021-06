In kleinem Kreis und Corona-konform gingen Anne Stahl und Leon Kick in festlich-stilvollem Ambiente den Bund fürs Leben. Foto: skv

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Wo im 18. Jahrhundert Freiherr von Castell seine Gäste empfing, wo der Publizist und Musiker Christian Daniel Schubart für Castells Gattin am Flügel "ein Rondo aufsetzte", wo sich in den Franzosenkriegen Feldherren einquartierten und später Graf von Oberndorff die Geschäfte seiner Großbrauerei führte – dort fand jetzt die erste standesamtliche Trauung statt. Leon Kick und Anne Stahl gaben sich im renovierten Beletage-Saal – Corona-konform im kleinsten Kreis – das Ja-Wort.

Ortsteilübergreifendes Bündnis

Der Gemeinderat hatte im Frühjahr auf Anregung der Verwaltung den Weg für die Trauungen im Schlösschensaal freigemacht. Mit seiner restaurierten Barock-Stuckdecke, dem ebenfalls originalen Parkett, den dezent schicken Gardinen, der schön gedrechselten Bestuhlung, einer von Margot und Klaus Friedrich gestifteten spätbarocken Kommode sowie bewusst sparsam gehängten Bildern Edinger Ortsmaler, bietet er dafür einen festlich-stilvollen Rahmen.

Zu verdanken ist dies allen voran dem Fördervereinsvorsitzenden Hans Stahl, der sich seit der Vereinsgründung vor zehn Jahren unermüdlich um die Koordination sämtlicher Sanierungsarbeiten kümmert. Da passte es schön, dass nun seine Tochter Anne und ihr Ladenburger Verlobter Leon Kick die ersten waren, die hierfür einen Trautermin anfragten.

Durch seine Mutter Carmen (geborene Baumann) ist Leon Kick in Neckarhausen verwurzelt und als Elferrat des KV Kummetstolle selbst vereinsaktiv.

Und auch die junge Standesbeamtin Carola Koch freute sich sichtlich über ihren Premieren-Dienst, kennt sie doch die Braut Anne Stahl von klein auf, vor allem aus der Kanugruppe des TV Edingen. So war gleich diese erste Hochzeit im Schlösschen so ortsteilübergreifend wie einst der von Oberndorffsche Besitz mit den zwei Schlössern in Neckarhausen und in Edingen.