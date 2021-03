Edingen-Neckarhausen. (nip) In Edingen-Neckarhausen ist in einer Wohnanlage zur Unterbringung von geflüchteten und obdachlosen Menschen ein Corona-Fall mit einer hochansteckenden Virusmutante aufgetreten. Darüber informierte Bürgermeister Simon Michler am Mittwochabend den Gemeinderat.

Zurzeit leben in der Einrichtung 70 Personen, die alle miteinander in Kontakt standen. Die Wohnanlage sei unter Quarantäne gestellt und ein Bauzaun ums Gelände errichtet worden, sagte Michler. Zugleich habe die Kommune für die kommenden 14 Tage einen Sicherheitsdienst engagiert. Er soll dafür sorgen, dass die Quarantänebestimmungen eingehalten werden. "Das funktioniert sonst nicht so gut", erklärte der Bürgermeister.

Die Maßnahmen seien mit der Polizei und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Um die Versorgung der unter Quarantäne gestellten Bewohner, darunter etliche Familien, zu gewährleisten, habe das Ordnungsamt Kontakt zu einem örtlichen Nahversorger aufgenommen.