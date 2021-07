Andreas Metz, Bürgermeister in Ilvesheim, Florian König, Bürgermeisterstellvertreter in Edingen-Neckarhausen, und Stefan Schmutz, Bürgermeister in Ladenburg (v.l.), auf der Zielgeraden am Edinger Wasserturm. Foto: Hofmann

Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Die Bürgermeister von Ladenburg, Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen haben zum Ende der Aktion Stadtradeln noch einmal alles gegeben. Andreas Metz (Ilvesheim), Stefan Schmutz (Ladenburg) und zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Florian König (Edingen-Neckarhausen) sammelten interkommunal Kilometer und schauten sich die Streckenabschnitte des geplanten Radschnellwegs zwischen Mannheim und Heidelberg an.

Sie wollten persönlich eventuelle Problemstellen auf der insgesamt 16,5 Kilometer langen Strecke ausfindig machen. "Der Radschnellweg ist ein besonderes Projekt für die drei selbstständigen Kommunen", sagte Florian König. Er hatte die gemeinsame Tour initiiert. Da die drei Kommunen insgesamt viele ähnliche Problemstellungen gemeinsam hätten, diene die Ausfahrt auch der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit, findet Edingen-Neckarhausens Bürgermeisterstellvertreter.

"Gefahrenpunkte auf der Route bei uns liegen vor allem entlang der Mannheimer Straße kurz vor der Stahlkreuzung", sagte König. Der schmale Gehweg dort entlang der verkehrsreichen Straße könne nicht verbreitert werden. Brenzlige Situationen könnten auch wegen des Schienenverkehrs entlang des Stangenwegs entstehen. Neuralgische Punkte machte König in der Friedrich-Ebert- und in der Grenzhöfer Straße aus.

In seiner Gemeinde könne man zumeist bestehende Radwege einfach umwidmen, berichtete Ilvesheims Bürgermeister Metz. Die Idee sei insgesamt, bis zur geplanten Fertigstellung vorab schon Teilabschnitte fertigzustellen. Manche Stellen entlang des Weges, wie etwa die Neckarbrücke, seien allerdings schwer zu entschärfen, bedauerte Metz.

"Wir verstehen uns als Stadt der kurzen Wege", erklärte Ladenburgs Bürgermeister Schmutz. "Dem Fahrrad kommt dabei eine große Bedeutung zu, und es soll weitere Bedeutung gewinnen", führte er aus. Viele Anwohner pendelten mit dem Rad nach Heidelberg oder Mannheim. Jetzt gelte es, die Anbindung an den Radschnellweg aus den Wohngebieten attraktiv zu gestalten. Wie auch in Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen gebe es ebenso in der Römerstadt neuralgische Punkte. Als Beispiel nannte Schmutz etwa die Dr.-Albert-Reimann-Straße, wo sich der Radweg mit dem Schwerlastverkehr die Strecke teile. Dort sei beiderseitige Rücksicht gefordert. Darüber hinaus sei die Stadt in Kontakt mit den dort anliegenden Unternehmen. Wie Ladenburgs Bürgermeister angab, zeigten diese sich sehr gesprächsbereit. Begeistert waren die Rathauschefs über die rege Beteiligung der Bürger an dem Projekt etwa über das entsprechende Webportal des Regierungspräsidiums. Bürgermeister Metz nannte das beispielhaft. Eine solche Beteiligung der Bürger, der Kommunen, der Träger öffentlicher Belange - so etwas habe er in dieser Form noch bei keinem neuen Projekt gesehen.