Das freie Amselweg-Gelände: Dort will die Stiftung Pflege Schönau Wohnraum entstehen lassen, und das nicht zu knapp. Der Gemeinderat begrüßt diesen Schritt. Foto: Kraus-Vierling

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen.Es lag seit 2015 brach, das Gelände im Amselweg in Edingen. Damals hatte die politische Gemeinde es im Zuge des Kindergartenneubaus "Martin Luther" mit der Stiftung Pflege Schönau getauscht. Nun soll auf dem 5500 Quadratmeter großen und unbebauten Grundstück neuer Wohnraum entstehen.

In einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats hatten die Pflege Schönau und die Entwicklungsgesellschaft "Pro Kiba" bereits im November ihre Pläne für das getauschte Areal vorgestellt. "Es ist ein Projekt, das schon viele Jahre auf sich warten lässt", sagte Bürgermeister Simon Michler am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Es sei klar gewesen, dass für eine Wohnbebauung auch ein komplett neuer Bebauungsplan erforderlich werde. Zwar trägt eine Bebauungsplanänderung den inzwischen veränderten Grundstücksverhältnissen Rechnung, doch eine ursprüngliche Festsetzung aus den späten sechziger Jahren, setzt für dieses Areal noch eine Gemeinbedarfsfläche für kirchliche und soziale Zwecke fest – resultierend daraus, dass sich bis 2015 eben das ehemalige Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde und der Martin-Luther-Kindergarten dort befanden.

Die Stiftung Pflege Schönau plant nun, die kirchliche Konversionsfläche selbst zu bebauen. Für sie spielen offenbar die Ökologie im Bau, Stichwort "Holz" auch im Geschosswohnungsbau, Wohnkomfort und bezahlbare Mieten eine wesentliche Rolle. Alternativ zu drei Punkthäusern, davon zwei mit bis zu sieben Geschossen sowie eines mit fünf Geschossen, könnten es auch fünf Baukörper mit fünf bis sechs Geschossen werden. Beide Varianten kommen auf bis zu 70 Wohneinheiten.

Die Planungshoheit für das Bebauungsplanverfahren obliegt der politischen Gemeinde; für seine Änderung soll das Stadtplanungsbüro IFK aus Mosbach mit der Erstellung des Bebauungsplans beauftragt werden. Nach kurzer Irritation, weil in der Vorlage zunächst von "Aufstellung" statt "Erstellung" des Bebauungsplans" die Rede war, stimmte der Gemeinderat hier einstimmig zu.

Im Zuge des Verfahrens soll das Thema Verkehr im Kontext von Kita, Schule und geplantem Radschnellweg betrachtet werden. Ebenso die Parksituation für Anwohner sowie die Lärmproblematik durch die RNV-Linie. Diese Aufgabe soll das Büro AFRY aus Essen übernehmen. Es gebe einiges vorzubereiten, sagte Michler. Im März oder April sollen verschiedene Bebauungsvarianten der Öffentlichkeit vorgestellt werden. "Wir werden das Thema Schritt für Schritt angehen", sagte Michler. Es sei schön, hier die Planungshoheit zu haben. Vonseiten der UBL-FDP/FWV drängte Stephan Kraus-Vierling darauf, städtebaulich nicht auf die Abtreppung der geplanten Gebäude zur Kita hin zu verzichten. Thomas Hoffmann (OGL) gab diverse Anregungen: Seine Fraktion empfehle, die Anzahl der geplanten Stellplätze zugunsten von Fahrradabstellplätzen zu reduzieren, die Fassaden zu begrünen, Nistkästen anzulegen, die Versiegelung durch neue Biotope auszugleichen und bei der Heizungsversorgung auf Klimafreundlichkeit zu achten. Für die SPD betonte Tobias Hertel die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus. Das Planbüro soll prüfen, ob 30 Prozent machbar seien. Lukas Schöfer (CDU) machte deutlich, dass zum Parken keine kommunalen Flächen verwendet werden sollen.

Bauamtsleiter Dominik Eberle bat den Gemeinderat, zu bedenken, dass es Ziel sein müsse, rund 70 Wohnungen zu bauen. Die Wünsche des Gremiums und eine wirtschaftliche Verwertung seitens der Pflege Schönau müssten sich gegenseitig "tragen". "Wir sind im Prinzip froh, dass es dort vorwärtsgeht", sagte Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV). Sicher werde man im Verfahren noch "einiges zu diskutieren" haben. Es sei höchste Zeit, dass diese letzte Lücke im Wohn- und Plangebiet geschlossen werde, sagte Schöfer.

Die SPD freute sich auf die Diskussionen im Verfahren und die Beteiligung der Bürger. "Für diese ist das schon eine Veränderung, eine Zäsur", sagte Andreas Daners. "Wir sind sehr angetan von dem, was wir von der Pflege gehört haben. Das hat Vorbildcharakter", sagte Edgar Wunder (Linke). Was letzten Endes im Bebauungsplan stehen wird, könne man noch erarbeiten. Einzelgemeinderat Ulf Wacker schloss sich den positiven Rückmeldungen der Kollegen an.