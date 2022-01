Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Schwein gehabt" ist bei den Glücksfällen des Lebens die gängigste Redewendung. Das Borstenvieh hatte schon in einigen alten Kulturen eine besondere Bedeutung. Ein Schwein im Stall zu haben, das hieß in früheren Zeiten, gut versorgt zu sein. Kein Wunder, dass das Schwein gerade auch jetzt zum Jahreswechsel als Glückssymbol gilt, das vorrangig in rosa Marzipan Gestalt annimmt.

Dabei fristet es oft kein allzu rosiges Dasein, die meisten von uns haben nur in Form von Schnitzeln und Schinken mit ihm Kontakt. Doch es gibt auch glückliche Schweine, zu denen Helmut Kochs braune, rosige und gescheckte Exemplare in Edingen-Neckarhausen zählen, die artgerecht gehalten werden und sich sauwohl fühlen.

Nach der Umsiedlung des Hofs hinaus in die Feldflur, trieb Koch 2004 das letzte Schwein buchstäblich zum Dorf hinaus. "Ich wollte den Tieren schon damals zu mehr Licht, Luft und Sonne verhelfen", begründet er den Schritt zur artgerechten Tierhaltung und weiß: "Schweine sind intelligente und, von Ausnahmen einmal abgesehen, reinliche Tiere." Allerdings bestätigt auch hier die Ausnahme die Regel. Derzeit hat er in einer seiner vier je zwölfköpfigen Herden zwei richtige "Dreckschweine". Die kleinen Säue halten sich "nicht an die Ordnung."

Diese besagt, dass Schweine ihr Geschäft immer am gleichen Ort verrichten – und nicht gerade dort, wo sie sich gerade zum Fressen aufhalten oder zum Schlafen hinlegen. In seltenen Fällen sorgen eben auch Schweine für eine echte Sauerei in ihrer Schlafkoje, die ihr Halter dann regelmäßig zu entfernen hat. Gehalten wird Kochs Borstenvieh in isolierten Boxen, die an einen Außenbereich angeschlossen sind. Auf diese Weise können sich die Tiere von drinnen nach draußen frei bewegen und haben genügend Auslauf für den "Morgensport", wie Koch den munteren Schweinsgalopp bezeichnet. Außerdem stehen die Tiere hier nicht auf Spaltböden, sondern auf Stroh.

Nach der Umsiedlung des Hofs hinaus in die Feldflur habe er sich bewusst gegen den Massenbetrieb und die geschlossene Haltungsform entschieden. "Für meinen Bedarf im eigenen Hofladen reicht diese Art der Schweinehaltung, wie ich sie betreibe, völlig aus", erläutert der Landwirt. Letztlich bestimmt der Verbraucher Kochs Auffassung zufolge bei seinem Einkauf auch darüber mit, inwieweit die Tiere artgerecht gehalten werden.

Inzwischen gebe es bei den Fleisch-Erzeugern, insbesondere bei den kleineren und mittleren Betrieben, ein Umdenken hin zu mehr Tierwohl, aber das habe nun mal auch seinen Preis. "Es ist doch auch was Gutes, wenn qualitativ hochwertigeres Fleisch zwei oder drei Mal die Woche auf den Tisch kommt, als sein Billig-Schnitzel aus der sogenannten Nutztierindustrie täglich auf dem Teller zu haben", ist Koch überzeugt. Dass die Schweine in der natürlichen Haltungsform ein besseres Immunsystem entwickeln, sodass sie kaum den Tierarzt benötigen, ist ein weiterer Pluspunkt. Klar, dass dabei auch die Ernährung eine Rolle spielt. Vorrangig futtern Kochs Schweine geschrotete Gerste, Weizen sowie genfreie Sojabohnen aus eigenem Anbau. Hinzu kommen gekochte Kartoffeln, die ebenfalls von den eigenen Äckern stammen.

Gefüttert werden sie täglich vom Chef. Ihn erkennen sie schon an seiner Stimme und entsprechend zutraulich verhalten sich die Tiere. Während der Landwirt schon berufsbedingt Frühaufsteher ist, zählen seine Schweine eher zu den Langschläfern. Dabei bleibt der Schweine-Traum von einem langen Leben allerdings unerfüllt. Koch bezieht die Tiere als Ferkel und nach rund einem halben Jahr Aufzucht sind sie dann schlachtreif. Auch das zutraulichste Schwein bekommt von Koch keinen Namen: "Dann hätten die Tiere ja so etwas wie Familienanschluss und dann könnte man sie nicht mehr schlachten und essen."