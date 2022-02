Von Carsten Blaue

Edingen-Neckarhausen. Die Ankündigung von Bürgermeister Simon Michler, bei der Wahl im nächsten Jahr nicht mehr anzutreten, war am Freitag ein besonderes Gesprächsthema in der Doppelgemeinde. Die RNZ hat bekannte Persönlichkeiten im Ort nach ihrer Meinung gefragt. Das Bedauern überwiegt.

Richtig schade findet es Fährfrau Martina Kreuzer: "Herr Michler hat die Fähre gerettet, und dafür bin ich ihm sehr dankbar." Er sei es gewesen, der nach dem Ausscheiden der Anteilseignerfamilie Orth immer gesagt habe, dass man gemeinsam eine Lösung finde. Simon Michler sei gewiss nicht an allen Entwicklungen alleine schuld, sagt Kreuzer und verweist diesbezüglich etwa auf die Finanzlage der Gemeinde.

"Wir haben gut zusammengearbeitet, und wir werden das auch weiterhin tun", betont Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer über den obersten Dienstherrn der Wehr. Diese sei an sich politisch neutral. Also werde auch er die Ankündigung von Simon Michler nicht bewerten: "Da will ich mich völlig heraushalten."

Nur Positives sagen möchte Kevin Hockenberger. Der Elferratspräsident der Karnevalsgesellschaft Edinger Kälble erinnert an den Abriss des Vereinsheims zugunsten des neuen Gemeindezentrums der evangelischen Kirchengemeinde, das sich im Bau befindet. Michler selbst und die Verwaltung hätten den Kälble mit dem ehemaligen Gelände der Taubenzüchter eine neue Bleibe gegeben. "Er stand immer hinter uns und hat uns voll unterstützt", so Hockenberger. Michler habe dem Verein nie Steine in den Weg gelegt, auch bei Veranstaltungen nicht. Meinungsverschiedenheiten hätten sich nicht immer vermeiden lassen. "Aber das ist ja völlig normal". Michler sei bei Festivitäten anwesend gewesen und sei immer sympathisch und nett. "Das sage ich auch als Bürger", so Hockenberger.

"Ich habe ihn zwar nicht gewählt", sagt Hockenbergers Pendant beim Karnevalsverein Kummetstolle Neckarhausen, Marius Ebert: "Aber ich habe keinen negativen Punkt gegen Herrn Michler." Im Zuge der Planungen für ein eigenes Vereinsheim seien die Kontakte zu ihm immer sehr eng gewesen. Der Bürgermeister sei in der Gemeinde nur die "Spitze des Ganzen". "Aber wir haben ja auch noch den Gemeinderat, und sie entscheiden gemeinsam." Michler habe sich nie aus der Ruhe bringen lassen, lobt Ebert. "Ich war mit ihm bislang im Großen und Ganzen nicht unzufrieden." Sicher sei in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Krise nicht alles Gold gewesen, was glänzt – etwa seien manche Ämter nicht oder nur schwer erreichbar gewesen. "Aber die Zeit war für niemanden einfach." Ebert glaubt, dass "die Sache mit Schwäbisch Hall", also Michlers Kandidatur dort bei der Oberbürgermeisterwahl, seine Chancen auf eine Wiederwahl in Edingen-Neckarhausen getrübt haben könnte. Auch Michlers familiäre Argumente für die Kandidatur in Schwäbisch Hall findet Ebert in der Rückschau "komisch". Gleichwohl bedauert der Elferratspräsident der Kummetstolle den angekündigten Rückzug und betont zum Schluss: "Die Querdenker vor dem Haus von Simon Michler, das ging gar nicht."

Er stehe nach wie vor hinter dem Bürgermeister, sagt der Landwirt und Alt-Gemeinderat der CDU, Georg Schneider. Er könne über ihn nichts Negatives sagen, so Schneider. Auch Michlers Frau sei "eine ganz Liebe". Seine Entscheidung müsse der Bürgermeister selbst verantworten. Und vielleicht seien ein paar Dinge zu Beginn seiner Amtszeit nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen können, Schneider denkt hier ans "Mittelgewann". Vielleicht sei auch Michlers lange Abwesenheit wegen seines Wahlkampfs in Schwäbisch Hall "etwas aufgestoßen". Es sei Michlers gutes Recht gewesen, dort zu kandidieren. Ob es aber ein guter Schachzug gewesen sei, das könne er nur schwer bewerten, meint Schneider.

Großes Bedauern über den Rückzug von Simon Michler äußert Landwirtin Marianne Koch. "Es tut unserer Familie sehr leid. Aber wir können ihn auch verstehen. Michler sei ein Opfer von Intrigen "einer Partei". Das gehe schon seit dem Bürgerentscheid für das Neubaugebiet "Mittelgewann" so. Michler sei 2015 aber doch gewählt worden dafür, jungen Familien eine Perspektive zu geben, dass sie in ihrer Heimatgemeinde bleiben und sesshaft werden können. Die UBL-FDP/FWV habe dies verhindert. Und sie sei es auch, die die Fäden im Hintergrund ziehe. Michler sei im Gemeinderat immer stark angegriffen, vorgeführt und beleidigt worden. "Das ging damals schon los", so Koch. Und nach Schwäbisch Hall sei es ganz schlimm geworden. Koch sieht in Bürgermeisterstellvertreter und UBL-FDP/FWV-Gemeinderat Dietrich Herold den Schuldigen. Dieser sei ja gut vernetzt und habe die Strippen gezogen, so Marianne Koch.

Für Janine Tödling ist Michlers Schritt die logische Konsequenz, "wenn man die vergangenen Monate verfolgt hat". Wenn es persönlich werde, dann sei das immer schade, so das Vorstandsmitglied des Turnvereins Edingen (TVE). Von Vereinsseite habe es mit Michler eher weniger Berührungspunkte gegeben. Tödling bedauert, dass es angekündigte Gespräche etwa über die Nutzung des Freizeitbades oder des Sport- und Freizeitzentrums nicht gegeben hat. "Da hat man dann nichts mehr gehört. Doch wir hätten uns gewünscht, dass mit allen Vereinen gesprochen wird – und nicht nur mit einzelnen, bevor man vor vollendete Tatsachen gestellt wird." Der direkte Zugang zu den Mitarbeitern im Rathaus sei aber für den TVE sehr gut.