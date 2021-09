So sieht der Vorentwurf zur Bebauung des Gebiets "Edingen Südwest" aus. Auf dem Gebiet der alten Tennisplätze sollen künftig vier Mehrfamilienhäuser stehen, die mit zwei Zufahrten an die Straße angebunden sind. Grafik: Planungsbüro Peter Fischer

Edingen-Neckarhausen. (krs) Es sieht schlecht aus für Edingen Südwest. "Ich hoffe immer noch, dass es weitergeht, aber es sieht so aus, dass sich kein Bauträger findet", sagt Bürgermeister Simon Michler. Man müsse sich jetzt Gedanken machen, welche Möglichkeiten es vielleicht noch gibt für das Wohnbauprojekt.

Auf dem ehemaligen Tennisgelände in Edingen waren 24 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern geplant, außerdem drei Reihenhäuser. Ursprünglich war eine umfassendere Bebauung geplant, diese wurde aber auch aufgrund von Anwohnerbedenken verworfen. Die kleinere Variante scheint nun nicht attraktiv genug für Bauträger. Ohnehin hatten sich aufgrund der von der Gemeinde aufgestellten engen Kriterien kaum Bauträger beworben. Der letzte springt nun wohl auch ab. "Es sieht stark danach aus, dass es so nicht weitergeht", kommentiert Michler die Situation.

Einen ersten Ortstermin hatte es 2017 gegeben, der Gemeinde sind Planungskosten entstanden. "Geld war es nicht so viel, das wir investiert haben", sagt Michler. "Es ist eher Zeit, die wir investiert haben." Der Bürgermeister hofft, dass ein Großteil der Planung weiterverwendet werden kann. "Wie viele Schritte wir zurückgehen müssen, wird sich zeigen."