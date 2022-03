Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Wir geben erst einmal einen Vorschuss an Vertrauen und hoffen darauf, dass wir diesen Schritt auch entsprechend fair honoriert bekommen", sagt Georg Koch. Der Landwirt setzt ebenso wie sein Obstbau-Kollege Georg Schneider auf Selbstbedienung mit entsprechender "Selbstzahlung" per Bargeld oder Paypal. Bis jetzt sind die beiden Edinger Direktvermarkter zufrieden mit der Kundenehrlichkeit und hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt.

"Wir betreiben unseren Selbstbedienungsladen in der Grenzhöfer Straße 60 seit Weihnachten 2021", erzählt Schneider. Damals habe die Corona-Pandemie mit dazu beitragen, ein Modell zu starten, das kontaktloses Einkaufen ermöglicht. Die Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr fand nicht nur Anklang, sie bescherte dem Schneider’schen Obstbaubetrieb sogar einen Preis. "Wir bekamen in Berlin den Taspo-Award in der Sparte ,Mit Kreativität durch die Pandemie’", berichtet er.

Neben der Pandemie hätten auch ein kurzfristiger Personalengpass sowie die Personalkosten, eine Rolle bei den Überlegungen gespielt, neue Wege zu gehen, gibt Schneider an. "Wobei von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr eine Verkäuferin im Laden steht und die Kunden bedient", sagt er. Das schätze gerade die ältere Kundschaft. Ansonsten kann man sieben Tage in der Woche zu jeder Tages- und Nachtzeit in der "Apfeltankstelle" einkaufen. "Äpfel und Birnen aus eigener Produktion sowie Säfte stellen nach wie vor die Verkaufsrenner dar, weshalb wir uns als "Apfel-Schneider" für die "Apfel-Tankstelle" als Namen entschieden haben", erzählt er schmunzelnd.

Silke und Georg Koch hatten schon ein Feld mit Blumen zum Selbstschneiden. Seit gut einem Jahr haben sie in einem ehemaligen Kuhstall einen Verkaufsraum. Foto: Schäfer

Neben dem Kernobst zählen regionales Gemüse, Eier, Teigwaren, Dosenwurst sowie Milchprodukte zum Angebot. Bei Kunden, die per Paypal bezahlen, könne man ersehen, dass auch zu ganz ungewöhnlichen Zeiten eingekauft werde: "Ein Einkauf nachts um drei ist immer mal wieder dabei, und vor allem wird auch gerne sonntags eingekauft." In der großen Mehrheit ist er mit der Ehrlichkeit seiner Kunden zufrieden. So ganz außer Kontrolle will er seinen Laden dann aber doch nicht lassen: "Die Videoüberwachung trägt schon zur Sicherheit bei", meint er.

Georg und Silke Koch von der "Kartoffelscheuer" in der Feldflur, Bahnhofstraße 52, setzen auf das gleiche Verkaufsprinzip. "Zunächst hatten wir ein kleines Holz-Häuschen, ebenfalls zur Selbstbedienung vor unserer Scheune stehen, aber Frostgrade bekommen den Kartoffeln nun mal nicht", erklärt Silke Koch. Um wetterunabhängig zu sein, habe man vor gut einem Jahr im ehemaligen und zwischenzeitlich leer stehenden Kuhstall einen Verkaufsraum als rund um die Uhr zugängliche Kartoffelscheuer eingerichtet.

Wie es der Name schon erahnen lässt, liegt der Schwerpunkt auf dem Kartoffelanbau. "Wir setzen auf Sortenvielfalt, sodass es bei uns das ganze Jahr über Kartoffeln gibt", erklärt Georg Koch und ergänzt: "Vermutlich kommt nächste Woche die vorgekeimte "Annabelle", eine Frühkartoffel, in die Erde, sodass wir im Juni neue Kartoffeln anbieten können." Die Kartoffelsaison erstreckt sich mit den zuletzt geernteten Spätkartoffeln bis in den Oktober hinein und sichert damit die ganzjährige Versorgung mit den "tollen Knollen".

Sogar den Bamberger Hörnchen gewährt der Landwirt eine Nische auf seinen Feldern. "Diese Kartoffelsorte ist im Zusammenhang mit der Rückbesinnung auf traditionelle Sorten wieder sehr beliebt", führt der Landwirt aus. Neben Kartoffeln werden Zwiebeln, Eier hofeigener Freiland-Hühner sowie Teigwaren in der Scheuer angeboten. Zur Erntezeit kommt dann noch biodynamisch angebautes Gemüse aus der unmittelbaren Nachbarschaft hinzu.

Und auch bei Kochs klappt es mit der Ehrlichkeit der Kunden. "Insgesamt haben wir bis jetzt zumeist gute Erfahrungen mit dem Selbstbedienen und - zahlen gemacht", sagt Georg Koch und ergänzt. "Auf unseren Feldern mit den Blumen zum Selbstschneiden arbeiten wir nach dem gleichen Prinzip." Im Gegensatz zu den Blumenfeldern komme man in der Kartoffelscheuer mit den Kunden allerdings mitunter auch ins Gespräch.

Gerade im Hinblick auf die Erzeugung von Lebensmitteln werde Regionales wieder vermehrt wertgeschätzt, bemerkt der Landwirt. "Das hat mit Corona, aber auch mit der Erkenntnis zu tun, dass man bei der heimischen Produktion weiß, was man hat. Gerade in Zeiten wie diesen leisten wir Landwirte einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Menschen", ist Georg Koch überzeugt.