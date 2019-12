Hermann Ungerer trat im April 2017 die Nachfolge von Michael Huber als Leiter der VHS in Edingen-Neckarhausen an. Bislang wurde er für fünf Stunden in der Woche bezahlt. Jetzt genehmigte der Gemeinderat 20 Stunden für Ungerer und ebenfalls 20 Stunden für Verwaltungskraft Christine Hapke. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Qualitätssicherung und -steigerung, Ausbau von Angeboten, Evaluierung: In der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr machte Volkshochschul-Leiter Hermann Ungerer deutlich, dass er Lust auf die Zukunft der Bildungseinrichtung hat. "Wir sind schon gut, aber wir können noch besser werden", betonte er. Dafür machte der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig den Weg frei, indem er die Wochenstundenzahl von Ungerer vom 1. Januar an von fünf auf 20 und die von Verwaltungskraft Christine Hapke von 17 auf 20 anhob. Ungerer hätte sich 30 Stunden gewünscht, sieht aber jetzt erst einmal seinen tatsächlichen Arbeitsaufwand auch finanziell realistisch ins Soll gestellt. Die Gemeinde erhöht damit ihren Personalaufwand von 31.000 Euro um 33.000 Euro.

Ungerer trat im April 2017 die Nachfolge von Michael Huber an und wies damals bereits darauf hin, dass die VHS nach bundesweiten Vorgaben ein neues Konzept brauche. Die Konzeption VHS 2022 sieht vor, dass bis zu diesem Zeitpunkt alle Mitglieder des Volkshochschulverbandes nach einem anerkannten Qualitätsmanagementverfahren zertifiziert sind, ein umfassendes Weiterbildungsprogramm anbieten und über eine hauptamtliche Leitung verfügen.

Mit der Bestellung Ungerers zum hauptamtlichen Leiter ist Edingen-Neckarhausen jetzt einen Schritt weiter; interkommunal arbeitet die VHS bereits mit Dossenheim, Heddesheim, Ladenburg-Ilvesheim und Schriesheim zusammen. Man bewerbe sich gegenseitig erfolgreich mit messbar höheren Teilnehmerzahlen, sagte Ungerer. "Wir müssen aber auch anbieten, was die anderen nicht haben", meinte er weiter.

Aktuell bietet die VHS Edingen-Neckarhausen in allen sechs geforderten Sparten (Gesellschaft, Kunst und Kultur, Gesundheit, Sprachen, Junge VHS, Beruf und Computer) Vorträge, Workshops, Kurse und Veranstaltungen an. 2019 fanden insgesamt 177 Kurse mit geschätzt 840 Teilnehmern statt. 2009 waren es 57 Kurse mit 470 Teilnehmern. Im Vergleich mit Zahlen von Heddesheim, wo die Kommune noch über eine ehrenamtliche Leitung im freiwilligen Vollzeitmodus verfügt, sagte Ungerer auf Anfrage, er hätte seine Statistik auch aufblasen können: So habe er die einzelnen Abende von "Forum im Schloss" und Frauenkulturkreis als Gesamtpaket gerechnet. "Die Kollegen machen das anders."

Sein Vortrag machte deutlich, dass Ungerer weit über seine aktuell fünf Minijob-Stunden hinaus arbeitet: Neue Angebote spiegeln gesellschaftlichen Wandel wider, neue Kooperationen mit Vereinen wie dem Partnerschaftsverein IGP mit Französisch-Kursen unterstreichen Ungerers Netzwerk-Willen und sein Bestreben, "die VHS Edingen-Neckarhausen zum kulturellen Zentrum des Ortes zu machen", wie er bekräftigte. Die Einrichtung eines kommunalen Kinos schwebt ihm vor: "Das ist mein Steckenpferd", oder die Gründung eines VHS-Fördervereins und eine Evaluierung der Kursangebote. "Das ist alles Zukunftsmusik. Wir müssen sehen, wie wir das stemmen", sagte er. Auch in räumlicher Hinsicht.

Bürgermeister Simon Michler meinte, mit dem Anna-Bender-Saal und dem Edinger Schlössel sei Potenzial da. "Ideen auch, wir sind froh, dass wir Sie haben", wandte er sich an Ungerer. Das sahen die anderen Fraktionen auch so. "Wir haben mit Hermann Ungerer einen ungewöhnlich engagierten VHS-Leiter", sagte Edgar Wunder (Die Linke), der zur leisen Überraschung der größeren Fraktionen als Erster ein Statement abgab. Wunder sagte, Ungerers Engagement müsse honoriert werden. Einer weiteren Aufstockung von Stunden stehe er "sehr wohlwollend" gegenüber.

"Sie haben sehr viele gute Ideen. Wenn das so klappt, sind wir offen für eine Erweiterung", sagte Klaus Merkle (Unabhängige Bürgerliste). Bernd Grabinger (CDU) dankte Ungerer für sein Engagement. "Die Aufstockung ist der erste Schritt zur Lösungsfindung auf kommunaler Ebene." Die CDU stelle sich hier ein Netzwerk vor. "Ungerer ist ein großer Glücksfall", meinte Birgit Jänicke von der Offenen Grünen Liste. Er gebe der VHS ein Gesicht und sie würde gerne auf 30 Stunden aufstocken. "Die VHS wäre ohne Dich nicht dort, wo sie ist", merkte Andreas Daners (SPD) an. Er habe zwar nur einen Minijob, aber Anforderungen wie in einem "Maxijob". In einem Jahr wird Ungerer dem Gemeinderat wieder Bericht erstatten.