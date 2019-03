Edingen-Neckarhausen. (nip) Der inzwischen 19. gemeinsame Sommertagsumzug findet am Samstag, 6. April, diesmal im Ortsteil Edingen statt. Los geht’s um 14 Uhr, die Aufstellung aller Zugteilnehmer erfolgt von 13 bis 13.30 Uhr in umgekehrter Reihenfolge in der Goethestraße im Abschnitt zwischen Grenzhöfer- und Bahnhofstraße. Das hat den Vorteil, dass der erste Teilnehmer am Ende der Schlange startet, sodass alle Wagen und Fußgruppen von allen auch gesehen werden können.

Ein System, das sich bewährt hat. "Am besten ist es, über die Bahnhofstraße in die Goethestraße einzufahren, weil dann niemand wenden muss und sich dann jeder bitte auf der rechten Seite aufstellt, auch wenn die Zugnummern auf der linken Seite am OEG-Zaun angebracht werden", erklärte Hauptamtsmitarbeiter Gerhard Fischer bei der Vorbesprechung im Rathaus. Möglich, dass in diesem Jahr an neuralgischen Ecken ein kurzzeitiges Parkverbot ausgesprochen wird. Seitens der Feuerwehr hatte Marcus Heinze zu bedenken gegeben, dass es in Edingens Ortskern, etwa in der Anna-Bender-Straße, immer etwas schwierig für die Gespanne ist, um die Kurven zu kommen. "Leider werden die Leute immer unvernünftiger", bedauerte Heinze. Häufig seien es die Eltern von Kindergarten- und Schulkindern selbst, die die Straßenkreuzungen zuparkten, um nach dem Ende der Veranstaltung schnell wieder wegfahren zu können.

Motivwagen stellen der Kleingärtnerverein Neckarhausen mit dem Frühling, der TV Edingen mit dem Sommer, der Bund der Selbstständigen mit dem Herbst und der Anglerverein Edingen mit dem Winter. Der Zug führt über die Gartenstraße, die Konkordia- und Luisenstraße zur Anna-Bender-Straße. Von da aus geht es weiter zur Rathausstraße und zur Theodor-Heuss-Straße. Über die Grenzhöfer- und Bahnhofstraße zieht der Sommertagszug dann weiter bis in den Gemeindepark, wo die traditionelle Verbrennung des papiernen Schneemanns erfolgt. Ob die Verbrennung in zwei Jahren an gleicher Stelle stattfinden kann, wusste Fischer noch nicht zu sagen. Bis dahin wird die neue Kita im Park stehen und es ist ungewiss, ob dann noch ausreichend Platz ist.

Mit dabei sind in diesem Jahr wieder alle Kindergärten, Kitas und die beiden Grundschulen. Musikalisch begleiten der evangelische Posaunenchor Edingen, die Musikvereinigung Neckarhausen und "Stips & Friends" den Tross. Die Feuerwehr ist in mehrfacher Funktion am Start: neben Polizei und Rotem Kreuz zur Zugsicherung, darüber hinaus aber auch als Teilnehmer und zur Ausgabe der Sommertagsbrezeln.

Einen nicht ganz einfachen Punkt schnitt Fischer an: Die Sicherheitsauflagen für Straßenumzüge, die zuletzt in Schriesheim hohe Wellen geschlagen hatten. Die Vorgaben vom Landratsamt seien hier recht restriktiv, meinte Fischer vorsichtig. Die Sicherheit der Zugteilnehmer sei natürlich vorrangig. Aber die Veranstalter haben auch Sorge, dass die Vorgaben eine abschreckende Wirkung auf die Vereine und Organisationen haben. Eine Gratwanderung.

Bereits im vorigen Jahr hat Edingen-Neckarhausen damit begonnen, jeweils vier Personen jedem Gespann zur Sicherheit an die Seite zu stellen. In diesem Jahr werden diese "Wagenengel" noch mit Warnwesten ausgestattet. "Jeder muss aufmerksam sein und mithelfen, dass nichts passiert. Bislang ist bei uns auch noch nichts vorgefallen", sagte Fischer. Mit den Vorgaben müsse man leben und sie umsetzen. Ein Wurfverbot für Gutsel oder den Getränkeausschank vom Wagen herab ist in Edingen-Neckarhausen überflüssig, weil es das ohnehin noch nie gab.

Eine Verschiebung des Sommertagsumzugs bei einer Unwetterwarnung ist nicht vorgesehen. "Unser Plan B ist, dass es dann ausfällt. Das hatten wir bislang einmal bei Starkregen", sagte Fischer.