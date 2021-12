Die Plantage von Georg Schneider in Neu-Edingen liefert vor allem Nordmanntannen, die begehrteste Tannenart unter den Weihnachtsbäumen. Foto: Schäfer

Edingen-Neckarhausen. (fer) Für die meisten Deutschen stellt der Christbaum den symbolischen Mittelpunkt des Weihnachtsfests dar. Angesichts der Corona-Pandemie gibt es auch beim grünen Weihnachtssymbol eine Rückbesinnung auf "echte" Werte. Nach der Plastikbaum-Ära steht der Naturbaum wieder hoch im Kurs und gut im Verkauf. Das galt auch beim traditionellen Christbaummarkt des Baumschul- und Obstbaubetriebs Schneider in Edingen.

"Wir hatten schon einige Tage vor dem offiziellen Christbaummarkt Bäume verkauft und tun dies auch jetzt noch, solange der Vorrat reicht", berichtet Baumschul-Chef Georg Schneider. Seine Plantage in Neu-Edingen liefert vor allem Nordmanntannen, die begehrteste Tannenart unter den Weihnachtsbäumen. "Diese Baumart hat weiche Nadeln, die lange halten und einen schönen Wuchs, das macht sie als Christbaum so beliebt", erklärt Schneider die Vorteile von "Abies nordmanniana". Bevor aus den Setzlingen aus der Schneider’schen Christbaum-Kultur schmucke Weihnachtsbäume werden, dauert es je nach Größe etwa sieben bis zwölf Jahre.

In der Zeit entwickelt sich ein echtes Naturprodukt, das dann chemiefrei im Wohnzimmer steht. "Wir spritzen keine Herbizide, das Unkraut wird manuell entfernt", betont Schneider. Er kennt sich aus mit allem, was wächst und gedeiht. "Bäume können Sie erziehen wie Kinder, je früher man damit anfängt, umso besser", ist der Fachmann überzeugt.

Das gelte insbesondere für den "Erziehungsschnitt" bei Christbäumen. "Wichtig ist dabei der Mitteltrieb, er sorgt dafür, dass der Baum bis in die Spitze gerade wächst und keine krummen Sachen herauskommen", scherzt Schneider und ergänzt: "Man nennt mich nicht von ungefähr den ,Baumschneider’." Die Namensgebung resultiert aus der Zusammensetzung des Familiennamens sowie des Baumschulbetriebs der 2021 sein 100-jähriges Bestehen feierte.

"Wir zählen schon seit Jahren zu den Stammkunden", erzählt die Friedrichsfelderin Marianne Behn. Sie schätzt Qualität und Service rund ums grüne Naturprodukt. Bei Familien mit Kindern sind laut Schneider überwiegend mittelgroße Bäume gefragt, Singles und ältere Leute begnügten sich zumeist mit kleineren Exemplaren. Manche bevorzugten der längeren Haltbarkeit wegen auch den lichterbekränzten "Outdoor"-Baum auf Balkon oder Terrasse.

Wer den grünen Gesellen als weihnachtlicher Zimmerschmuck vorsieht, sollte ihn erst unmittelbar vor dem Fest in die geheizte Stube holen, rät der Experte. Wärme verkürzt die Haltbarkeit der Freiluft-Gewächse, die mit Zimmertemperatur von Natur aus wenig am Hut haben. Und damit der Baum sein "grünes Kleid" möglichst lange behält, rät der Fachmann zu Ständern, die sich mit Wasser befüllen lassen: "Wenn der Fuß im Wasser steht, bleibt der Baum länger frisch." Diese Regel gelte aber nur dann, wenn man an der "Saugfläche" die Baumrinde belässt. "Der Baum kann das Wasser nämlich nur über die Rinde aufnehmen", weiß Georg Schneider.