Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Während sich in anderen Kommunen Landwirte und privatwirtschaftlich organisierte Obst- und Gemüsebauern eher konkurrierend gegenüberstehen, gelingt in Edingen-Neckarhausen ein bemerkenswerter Brückenschlag: Auf dem "Junkershof" arbeiten jetzt Freizeitfarmer und Landwirte zusammen.

"In der Zusammenarbeit kann hier jeder seine Ziele verwirklichen – in Weinheim ist das anders gelaufen", finden Silke und Georg Koch vom Edinger "Junkershof". Georg Koch schildert im Gespräch mit der RNZ, dass er im vergangenen Jahr beim gemeinsamen Projekt "Mikrolandwirtschaft" Richard Bleil kennengelernt hatte. Der hatte auf vier Flächen auf der Gemarkung das Modell "Freizeitfarmer" etabliert. Koch erfuhr, dass Bleil, inzwischen nebenberuflich verstärkt durch Steffen Handmann, Flächen für Gemüseanbau und einen Platz für den Vertrieb der Abokiste "Gemüseliebe" sucht.

Gleichzeitig suchte der "Junkershof" Unterstützung im Gemüseanbau, um tiefer in die Direktvermarktung einzusteigen. "Richard Bleil brachte Know-how und Manpower mit", sagt Koch. Anfang des Jahres starteten die Freizeitfarmer und Familie Koch ihre Kooperation: Der "Junkershof" bietet Fläche und Infrastruktur wie Wasser, Geräte- und Waschräume, und Georg Koch bereitet auch den Boden vor. "Flächen zu finden, ist nicht einfach, wenn man nicht schon im Geschäft ist", sagt Bleil. Beide Seiten ziehen ihre Vorteile aus der engen Zusammenarbeit. Das Gemüse für die Abokisten und den Hofladen von Georg und Silke Koch wächst direkt nebenan. In die Abokisten kommt saisonales Gemüse – das, was in der jeweiligen Woche vor Ort geerntet wird. Und die Abonnenten schauen gern noch nebenan im Hofladen vorbei, wo es Eier von frei laufenden Hühnern, Salate, Himbeeren und vor allem Erdäpfel aus der "Koch’schen Kartoffelscheune" gibt.

"Mit dem Gemüse sehen wir eine Steigerung im Verkauf", sagt Georg Koch. Den Bauantrag zur Erweiterung des Hofladens hat der Technische Ausschuss bereits bewilligt. "Das Interesse an regionalen Produkten steigt immer mehr", sagt Steffen Handmann. Dabei sind die Böden in Edingen und auch in Neckarhausen durchaus herausfordernd für den Anbau von Gemüse. "Es sind schwere, lehmige Böden", sagt Georg Koch. "In manchen schweren Boden bekommen wir keine Jungpflanzen – dann müssen wir warten, bis sie trockener und bearbeitbarer werden", erklärt Steffen Handmann. Das gehe schon in Richtung "Minutenboden". Die Bodenart habe massiven Einfluss auf den Geschmack – in diesen Böden sei er viel intensiver, ergänzt Georg Koch. Und betont: "Der Geschmack der Produkte entschädigt für den Aufwand der Bodenbearbeitung."

Abgesehen von der ersten Grundbearbeitung, werden alle weiteren Schritte in Handarbeit geleistet. Und alles sei Bio, wenngleich ohne Zertifikat. "Viele Kunden sind aber eh verunsichert, was Siegel und Zertifikate angeht", meint Handmann. Hier könnten sie direkt mit den Leuten reden und erklären, was wie angebaut wird. Die Produktion sei gläsern. "Wir werden alle oft von Spaziergängern angesprochen, was wir hier tun", erzählt Silke Koch. Ihr Mann empfindet den Kreislauf aus Anbau und Direktvermarktung, die der "Junkershof" seit 1980 betreibt, als sinnstiftend. "Das tut uns gut, und wir kommen raus aus dem Hamsterrad." Für die drei Kinder Jonas, Hannes und Leonie bieten Hof und Äcker nicht nur räumliche Freiheit, sondern auch das Wissen, wo ihr Essen herkommt.

Die Abgabe der Aboboxen, derzeit noch wöchentlich mit maximal 28 Stück, zelebriert Freizeitfarmer Nikolaos Avramidis regelrecht. Wenn die Ernte über die Theke von "Gemüseliebe" geht, spannt er einen bunten Vorhang dahinter und lässt Folkloremusik laufen. "Einen Schaffer vor dem Herrn" nennt ihn Bleil. Avramidis meint schlicht: "Ich bin der Mann fürs Grobe." Viel Zeit hat er an diesem Nachmittag nicht – die ersten Kunden kommen. Eine Familie mit Kindern, die neugierig sind, was diesmal in ihrer Gemüsebox ist. Danach schauen sie sich im Hofladen um.

Silke und Georg Koch freuen sich, dass die Kooperation beiden Seiten nützt. Froh ist Koch auch darüber, dass der Gemeinderat jüngst eine "eindeutige Entscheidung pro lokale Landwirtschaft" getroffen habe, indem er einen geplanten Solarpark auf bestem Boden ablehnte.