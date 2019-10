Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. "Ich hoffe, dass wir ein paar schöne Kerwetage erleben", sagte Kultur- und Heimatbundvorsitzender Wolfgang Ding am Samstagnachmittag beim traditionellen Fassbieranstich auf dem Edinger Messplatz. Auf der kleinen Bühne vor dem Kälblezelt warteten wieder drei Fässer darauf, von fachkundiger Hand geöffnet zu werden und ihr goldgelbes Nass freizugeben.

Fassbieranstich zur Eröffnung der Edinger Kerwe mit (v.l.) Oliver Honsel, Wolfgang Ding, Karl A. Lamers, Bürgermeister Simon Michler, Kevin Hockenberger und Stefan Specht. Foto: Hofmann

Gespendet hatte das selbst gebraute Bier aus der Schweiz zum mittlerweile siebten Mal Oliver Honsel, seines Zeichens Braumeister der dortigen, mehrfach ausgezeichneten Burgdorfer Gasthausbrauerei.

"Ich grüße Sie im Namen der Gemeinde - diesmal ohne Regen", erklärte Bürgermeister Simon Michler nach der traditionellen musikalischen Einstimmung durch die Musikvereinigung Neckarhausen. Vereine, Parteien und Verbände seien wieder mit an Bord, so der Rathauschef. Auch relativ junge Attraktionen wie die BürgerInAktion mit ihrem kulinarischen Angebot im Schlösschen wie auch die Linzertorten-Olympiade seien wieder mit dabei, so Michler.

Die Musikvereinigung Neckarhausen stimmte am Samstag musikalisch auf die Edinger Kerwe ein. Foto: Hofmann

"Ich freue mich, dass wieder so viele gekommen sind", betonte Kälble-Vorsitzender Stefan Specht mit Blick auf die Gästeschar, die sich rund um die kleine Bühne eingefunden hatte. Nun aber wurde es ernst: Ausgestattet mit Holzhammer und Zapfhahn war es an Bürgermeister Michler, dem ihm zugewiesenen größten Fass zu Leibe zu rücken. Ein einziger Schlag genügte, und schon floss das Bier in den bereit gehaltenen Seidel. Viele allerdings hatten zwei Schläge gezählt: "Beim ersten Mal war der Hahn schon drin, der zweite war ein Sicherheitsschlag", stellte der Rathauschef klar.

Danach allerdings zeigte der "Exil-Edinger" Honsel, dass man es auch im Schweizer Kanton Bern versteht, einen schlagkräftigen Hieb zu führen. Genau einen solchen brauchte der Braumeister, und schon floss das Bier ins bereit gehaltene Gefäß. Dem stand anschließend Kälble-"Barminister" Kevin Hockenberger nicht nach, der ebenfalls nur einen Hieb bis zum Erfolg benötigte.

"Dem Wetter entsprechend zufrieden" zeigte man sich dann beim Verlauf des Abendprogramms, etwa bei der "Fortuna". "Hier hat dann halt Stips musikalisch eingeheizt", verlautete es im Zelt.

Am Sonntag zeigte sich dann Petrus von seiner unwirtlichsten Seite, und selbst die "Kerwe-Gretel" musste ein Regencape anlegen. Sie hatte nämlich neue Kleider an, wie Deko-Ministerin Bettina Schroth verriet. So wurde sie gut geschützt am Mast hochgezogen. "Wir haben uns die Freude an der Kerwe vom Wetter nicht nehmen lassen", hatte Kälble-Vorstand Stefan Specht zuvor betont. Und Bürgermeister Simon Michler freute sich, dass er nicht am schlechten Wetter schuld sei.

Die Inthronisation der alten Dame erfolgte nach dem ökumenischen Kerwegottesdienst unter der musikalischen Begleitung der Feuerwehrkapelle Bammental. Mehr unter dem schlechten Wetter litten am Sonntag die Stände von Parteien und Verbänden, und der Kinderflohmarkt fiel buchstäblich ins Wasser.