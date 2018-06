Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Zwischen Mittwoch, 20. Juni, und Samstag, 23. Juni, plakatierten ein oder mehrere Unbekannte in der Hauptstraße, Bismarckstraße und Grenzhöfer Straße in Edingen-Neckarhausen an Häuserfassaden mehrere Plakate im Din-A4-Format. Darauf wird laut Polizeibericht ein Asylbewerber unter anderem bezichtigt, ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben.

Des Weiteren wurden mehrere Flyer mit gleichem Inhalt in Briefkästen verteilt und so der Asylbewerber verleumdet. Auch ergaben sich Hinweise, dass solche Plakate in Mannheim-Käfertal verteilt wurden.

Auf den Plakaten war der Mann mit Namen, Lichtbild und Social-Media-Profildaten abgebildet, offenbar um eine Verbreitung in den sozialen Medien zu forcieren.

Ermittlungen des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen ergaben, dass die auf den Plakaten abgedruckten Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen. Die Ermittlungen wegen Verleumdung auf sexueller Grundlage dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den Verfasser der Plakate oder deren Verbreiter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/93050 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ein weiteres Verbreiten der wahrheitswidrigen Botschaft etwa über soziale Medien ebenfalls ein Straftatbestand darstellen könnte und dies gegebenenfalls zur Anzeige gebracht wird.