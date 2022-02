Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Antragsfreude des Gemeinderats von Edingen-Neckarhausen ist ungebrochen. Zwei weitere Anträge, zu behandeln in einer der nächsten Sitzungen, haben nun die UBL-FDP/FWV und die SPD eingereicht. Der Antrag der UBL ist dreiteilig: Die Fraktion will im März oder April einen Bericht über die Arbeit des Gemeindearchivars Dirk Hecht über den Zeitraum 2019 bis 2021 auf dem Tisch haben. Hecht ist je zur Hälfte in Edingen-Neckarhausen und Schriesheim angestellt. Dort machte zuletzt FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger im RNZ-Gespräch keinen Hehl daraus, dass er Hecht gerne mit hundertprozentigem Dienstauftrag in der Weinstadt sehen würde.

Ferner fordert die UBL von Bürgermeister Simon Michler einen Bericht über Wirtschaftsfördermaßnahmen seit der letzten Gemeinderatswahl. Im Hinblick auf die Bedeutung und Aktualität dieses Themas im Zusammenhang mit der Ausweisung des Gewerbegebiets "Milben" und weiteren anderweitigen Ansiedlungsmöglichkeiten – etwa im Gewerbegebiet Edingen-Nord, halte man eine aktuelle Information und Diskussion "für dringend geboten". Michler, so formuliert die UBL, habe sich die Wirtschaftsförderung bei Amtsantritt auf die Fahnen geschrieben und dies zur "Chefsache" erhoben. Einen dritten Bericht will die Fraktion von Schulsozialarbeiter Reinhold Bracke, der im Grundschulbereich insbesondere auf dem Gebiet der Konfliktprävention tätig ist.

Die SPD stellt einen Antrag auf "Prüfung zur Fördermittelgewinnung". Sie verweist auf die Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung des Kreises. Zu deren Aufgaben zählen auch die Unterstützung von Unternehmen und Kommunen in Digitalisierungsprozessen und die Koordination und Initiierung von Projekten zur Digitalisierung der Wirtschaft sowie eben auch die Unterstützung bei der Findung passender Fördermittel. Die SPD beantragt die Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung des Kreises, um Fördermittel zu akquirieren. Zudem beantragt sie die Prüfung aller vorliegenden Aufgaben und Ausgaben auf Förderfähigkeit. Ziel sei es, neue Mittel zu generieren. "Wir wünschen eine Darstellung der Ergebnisse nach Abschluss der Prüfung."