Edingen-Neckarhausen. (joho) Auf allseitiges Wohlwollen im Gemeinderat stieß in der jüngsten Sitzung der Antrag der Offenen Grünen Liste (OGL), einen öffentlich zugänglichen Grillplatz auf dem Sport- und Freizeitgelände in Neckarhausen einzurichten. Dies auch zum Wohle der Bewohner der Wohnanlage "Am Nussbaum", die einen entsprechenden Wunsch geäußert hatten. Auf dem Gelände der Sozialunterkunft ist Grillen verboten.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Grillplatzes soll der Gemeinde überlassen werden, sagte OGL-Sprecher Thomas Hoffmann. Die Stätte solle als Treffpunkt dienen. Man wisse aber auch, dass das nicht immer unproblematisch sei, so Hoffmann. Er spielte damit auf die Situation auf der Neckarweise in Ladenburg an, dort hat die Stadt massiv mit zurückgelassenem Müll zu kämpfen. Mitarbeiter des Bauhofs sind selbst an Wochenenden und Feiertagen im Einsatz, zudem wurde ein Sicherheitsdienst engagiert, der auch darauf achtet, dass keine Einweggrills genutzt werden.

Man sollte auch Jugendgemeinderat und Flüchtlingshilfe einbinden und schauen, was diese vorschlagen, so Hoffmann. "Ja ist es denn schon Weihnachten", freute sich Thomas Zachler (SPD), "schön, dass wir endlich einen Grillplatz bekommen." Man könne allerdings frühestens bei den nächsten Haushaltsberatungen darüber reden.

Sympathie für den Vorschlag äußerte auch Dietrich Herold (UBL), während Bernd Grabinger (CDU) befand, dies sei nicht so schnell umsetzbar. Zunächst müssten Mittel im Haushalt eingestellt und ein Standort gesucht werden. Auch müsse an eine etwaige Geruchsbelästigung der Nachbarn gedacht werden. Und die Toilettensituation müsse geklärt werden.

Bürgermeister Simon Michler schlug eine "wohlwollende Prüfung" seitens der Verwaltung vor. Man könne das Vorhaben dann in der Septembersitzung konkretisieren.